Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörün dini ya da milliyeti yoktur

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı'nın internet sitesinden yaptığı yazılı açıklama ile, Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo'ya yapılan ve 12 kişinin öldüğürüldüğü silahlı saldırıyla ilgili tepkisini dile getirdi.



Erdoğan mesajında, "Dost ve müttefik ülke Fransa’ya bu acılı gününde başsağlığı diliyor, saldırının faillerinin en kısa sürede yakalanarak adalete teslim edilmelerini bekliyoruz." dedi ve şu ifadeleri kullandı: "Bu vesileyle, terörün dininin ya da milliyetinin olamayacağını ve hiç bir gerekçeyle mazur gösterilemeyeceğini bir kez daha vurgulamak istiyoruz. Paris’te yaşandığı türden terör saldırıları, farklılıklara tahammülsüzlüğün ve nefret söylemlerinin yol açtığı gerginlikler, dini ve kültürel farklılıkları düşmanlık gerekçesi olarak sunma girişimleri karşısında hepimizin ortak tavır sergilemesi büyük önem taşımaktadır.



Türkiye, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da, terörizmin her türüyle kararlı bir şekilde mücadeleye devam edecektir. Bizleri derinden üzen terör saldırısında hayatlarını kaybeden masum insanlar için taziyelerimizi sunuyor, yakınları başta olmak üzere tüm Fransa halkına metanet ve sabır, yaralılara acil şifalar diliyoruz."