Cumhurbaşkanı Erdoğan; Teröristleri Cudi, Tendürek ve Kandil'e gömdük (1)

Hümeyra PARDELİ-Zafer KUMRU/KARS, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, vatanı bölmek isteyenlerin üzerlerine F-16\'larla bomba yağdırdıklarını söyledi. Teröristleri Cudi, Tendürek ve Kandil\'e gömdüklerini belirten Erdoğan, \"Bundan sonra da gömmeye devam edeceğiz. Teröristlere haddini bildiriyoruz. Bir hafta içinde 100 terörist etkisiz hale getirildi.Böyle devam ederse 200-300, bin olacak\" dedi.

Bugün uçakla Kars\'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsmail Aytemiz Spor Salonu\'nda düzenlenen AK Parti 6\'ncı olağan kongresine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, salona girmeden önce dışarıda bekleyen kalabalığa hitap etti. Soğuk havaya rağmen kendisini coşkuyla karşılayan Karslılar\'a teşekkür eden Erdoğan, \"Şu anda salonda kongrenin açılış konuşmaları yapılıyor. Sizler de maşallah bu havaya rağmen spor salonumuzun dışını hınca hınç doldurdunuz. Sizlere selam vermeden geçemeyiz. Önce sizlere bir selam, sonra da spor salonunda şöyle bir kelam\" diye konuştu.

\"HİÇ BİR BEŞERİ GÜCÜN ÖNÜNE EĞİLMEDİK\"

Cumhurbaşkanlığı\'na ait otobüsün üzerinde konuşmasını sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karslıların kendisini hiç bir zaman yalnız bırakmadığını, bundan sonra da bırakmayacağını söyledi. \"Bizler bugüne kadar hiç bir beşeri gücün önüne eğilmedik\" diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

\"TERÖRİSTLERE HADDİNİ BİLDİRMEYE DEVAM EDİYORUZ\"

\"Biz sadece rabbimizin huzurunda rükuda secde de eğildik. Bizim değerlerimizde asla kula kulluk yok. Sadece Allah\'a, Hakk\'a kulluk var. Bugüne kadar böyle geldik. İnşallah son nefesimize kadar da böyle gideceğiz. Sizi bu duyguların insanı olarak sevdim. İnanıyorum ki sizler de bizi bu duygularla sevdiniz. Benim sizden bir ricam var. 2019 farklı bir yıl. 2019 Mart\'ın da yerel seçimleri yapacağız, ardından Kasım\'da inşallah Cumhurbaşkanlığı, hükümet sisteminin bir reformla değişimini yapacağız. Hazır mısınız ? Fakat bunun için \'hazırız\' demek yetmiyor. Ne yapacağız şimdiden başlayıp inşallah Mart ve Kasım\'a kadar yoğun bir çalışma yapacağız. Ne diyoruz; Tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek devlet. Bizim rabiamız bu. Biz Türkü, Kürdü, Lazı, Çerkezi, Azerisi, Terekemesiyle hepsiyle 80 milyon tek milletiz. Biz 780 bin kilometre kare vatan topraklarıyla tek vatan olacağız. Bizim en önemli simgemiz bayrağımız renk şehidimizin kanı, hilal bağımsızlığın ifadesi yıldız şehitlerimizin ta kendisi. Bayrağımızla eş bir bayrak asla yok. Paçavralarla bizi aldatmya kalkmasın kimse. Kimse bu ülkede vatan topraklarımızı böleceğini de zannetmesin. Buna gayret edenlerin üzerine Cudi, Tendürek ve Kandil\'de F-16\'larla bombalar yağdırdıysak onları nasıl oralara gömdüysek bundan sonra da gömmeye devam edeceğiz. Bu teröristlere haddini bildiriyoruz. Bir hafta içinde 100 terörist etkisiz hale getirildi. Bu ülkeyi bölmeye gayret etmeye devam ederlerse bu 100\'ler. 200\' 300\'ler hatta bin olacak. Benim milletimin huzur ve refahına kimse kastetmeye gayret etmesin. Biz milletimizin birliği için varız bu ülkenin huzuru için varız. Bizim huzurumu kaçırmaya gayret edenler bunun bedelini ödeyecekler. Bu teröristlere asla el aman vermeyeceğiz.\"

UÇAK BİLET FİYATLARI PAHALI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, uçak bilet fiyatlarının pahalı olduğunu THY Yönetim Kurulu Başkanına söylediğini ifade ederek. \"Fiyatlar yaz- kış değişiyor muş. Bundan dolayı talep de artmış. Hele hele Sarıkamış bayağı hareketlenmiş. \'Şimdi bu şehitler diyarına bir hafta sonu seferleri artırın. Fiyatları da bir gözden geçirerek indirin\' dedik. Sağ olsun başkan da hemen yönetimi toplayıp gözden geçirerek değerlendireceklerini söyledi. İnşallah biz de bunu takip edeceğiz\" diye konuştu.

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