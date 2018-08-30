Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tehdit ve saldırılar bizi hedeflerimizden alıkoyamayacaktır

Ankara\'da 30 Ağustos Zafer Bayramı\'nın 96\'ncı yıl dönümü nedeniyle ilk tören Anıtkabir\'de düzenlendi. Burada Anıtkabir Özel Defteri\'ni imzalayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Ülkemizin egemenliğine yönelik son zamanlarda artan tehdit, ihlal ve saldırılar bizi ideallerimiz ve hedeflerimizden asla alıkoyamayacaktır\" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Anıtkabir\'i ziyaret etti. Anıtkabir\'de düzenlenen törene Erdoğan\'ın yanı sıra, TBMM Başkanı Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, yüksek yargı organlarının başkanları, Bakanlar Kurulu üyeleri ve kuvvet komutanları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyet, Aslanlı Yol\'dan yürüyerek Atatürk\'ün mozolesine geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk\'ün mozolesine çelenk bıraktıktan sonra saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

\'TEHDİT VE SALDIRILAR BİZİ HEDEFLERİMİZDEN ALIKOYAMAYACAKTIR\'

Erdoğan ve beraberindekiler, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi\'ne geçti. Burada Anıtkabir Özel Defteri\'ni imzalayan Erdoğan, şunları söyledi:

\"Bugün millet olarak bağımsızlığımızın müjdesi olan Büyük Zaferin 96\'ncı yıl dönümünü büyük bir gururla idrak ediyoruz. Tüm yokluk, yoksulluk ve imkansızlıklara rağmen Kurtuluş Savaşımızın Başkomutanı\'nın liderliğinde sürdürülen, destansı bir mücadelenin meyvesi olan bu zafer, şanlı tarihimizin altın halkalarından biridir. Türk milleti, şehitlerimizin fedakarlıklarından, gazilerimizin cesaretinden, binlerce yıla sari kadim değerlerinden aldığı ilhamla 96 yıl önce olduğu gibi bugün de istiklaline canı pahasına sahip çıkmaktadır. Ülkemizin egemenliğine yönelik son zamanlarda artan tehdit, ihlal ve saldırılar bizi ideallerimizden ve hedeflerimizden asla alıkoyamayacaktır. Ruhun şad olsun.\"

Görüntü Dökümü:

-Aslanlı yoldan yürüyüş

-Mozeleye çelenk bırakılması

-Cumuhurbaşkanı Erdoğan\'ın Anıtkabir özel defterini imzalaması

-Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın konuşması

-Detaylar

Haber-Kamera:Gökhan CEYLAN-Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)-

(GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ)

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