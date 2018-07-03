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Cumhurbaşkanı Erdoğan tebrikleri kabul etmeye devam ediyor

ANKARA, (DHA)-CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 24 Haziran seçimlerinin ardından tebrikleri kabule devam ediyor

03 Temmuz 2018 18:39

ANKARA, (DHA)-CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 24 Haziran seçimlerinin ardından tebrikleri kabule devam ediyor.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün İstanbul\'dan Ankara\'ya intikalinin akabinde, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi\'nde Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş\'ı tebrik ziyaretleri çerçevesinde kabul etti. Sayıştay Başkanı Baş\'ın ardından, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ve kuvvet komutanlarının da Beştepe\'de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilmekte oldukları kaydedildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın tebrikleri kabulü çerçevesinde, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör ve Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit’in de gün içerisinde Beştepe’yi ziyaret edecekleri öğrenildi.

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