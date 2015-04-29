CHP'nin 'çiftçiye mazot desteği' vaadine cevap Cumhurbaşkanı'ndan geldi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP'nin çiftçiye mazot desteğiyle ilgili vaadine tepki gösterdi. 12 yılda üreticilere 70 milyar lira nakit hibe desteği sağladıklarını söyleyen Erdoğan "Mazot desteğini hep konuşuyorlar değil mi? Şimdi ben de konuşuyorum. 2003 yılında ilk defa biz başlattık. Bizden önce mazot desteği diye bir şey söz konusu değildi. Bugün bazıları çıkmış mazot üzerinden çiftçimize selam vermeye, mesaj göndermeye çalışıyor. Bu hak gaspıdır böyle bir şeye müsaade edemeyiz" dedi."Şimdi birileri çıkmış mazot üzerinden çiftçiye gönderme yapıyor" diyen Erdoğan, "Bu hak gaspıdır, istismardır. Gübre desteğini de biz hayata geçirdik. 'Çiftçilerimize mazot desteğini biz sağladık" ifadesini kullandı.

Erdoğan, Türkiye Tarım ve Kırsal Kalkınma Hamlesi Proje Uygulamaları Tanıtım Programı'nda konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

- Çok önemli olmadığı müddetçe projelerin temel atma törenine katılmam. Açılışa katılırım. Çünkü proje bitecek uygulamaya geçecek. Böyle olmalı.

- Biz tarımı ayağa kaldırmadan büyük ve güçlü Türkiye hedefimizde yürüyemeyeceğimizi biliyorduk. 12 yıl önce Türkiye bu noktada neredeydi bugün nerede? Laf kolay yaparsınız. Ama as olan icraattır. Tarımın yıllardır çözüm bekleyen sorunlarını birer birer çözerken, sektörün rekabetçi yapısını güçlendirdik.

‘70 milyar hibe yaptık’

- Çiftçilerimize 12 yılda, 70 milyar lira nakit hibe desteği sağladık. Mazot desteğini hep konuşuyorlar. Şimdi ben de konuşuyorum. İlk defa biz başlattık. Bizden önce böyle bir destek yoktu.

‘Yapılan hak gaspıdır, istismardır’

- Şimdi birileri çıkmış mazot üzerinden çiftçiye gönderme yapıyor. Bu hak gaspıdır, istismardır. Gübre desteğini de biz hayata geçirdik.

‘Faizler nereden nereye geldi’

- Çiftçilerimize Ziraat Bankası'nın verdiği kredinin faizi yüzde 59'du. Bugün çiftçimiz yüzde 0 ile 0,25 arasındaki bir faizle kredi kullanabiliyor.

- Hedefimiz 2023 yılına kadar 14 milyon hektar araziyi toplulaştıracağız. Burası varya burası çok önemli. İsrail'den tohum gelsin iş görelim. Tohumda geldiğimiz nokta başlı başına bir başarı hikayesidir. Yıllık tohum üretimi 776 bin tona çıkarıldı. Tohumda gelinen nokta bir başarı hikayesidir. 2002 yılında 83 milyon olan hayvancılık desteği şimdi 3 milyar liraya kadar yükseldi.

‘Avrupa'da 1., dünyada 7. Sıradayız’

- Tarımsal üretimde Türkiye, dünyada yedinci sırada Avrupa'da birinci sıradadır. Bu bir aşk ve dert meselesidir. Sizler gibi toprağa aşkı olan kardeşlerimizle buralara geldik. Yeter mi? Yetmez. Daha çok yapacağız. Tarımsal ihracatımız 18 milyar Dolar'a yükseldi. 2023 yılında tarımsal milli gelirimizi 150 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz.

‘Vatanımızın kirletilmesine izin vermeyeceğiz’

- Bu topraklar sadece buğday, meyve ve sebze vermekle kalmıyor. Bize yurt ve vatan oluyor. Toprağımıza sahip çıkalım. Vatansız insan köksüz insandır, köksüz insan da rüzgarın önündeki yaprak gibidir. Nerede çürüyececeği belli olmaz. Her şeyiyle Türkiye bizim ezeli vatanımız. Vatanımıza sahip çıkacağız. Vatanımızın hiçbir hain ve örgüt tarafından kirletilmesine izin vermeyeceğiz.