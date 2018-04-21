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 CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TARABYA'DA VATANDAŞLARLA SOHBET ETTİ 

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: İdris TİFTİKCİ / İstanbul DHA  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarabya'da konvoyunu durdurarak vatandaşlarla sohbet etti

21 Nisan 2018 16:59

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: İdris TİFTİKCİ / İstanbul DHA 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarabya\'da konvoyunu durdurarak vatandaşlarla sohbet etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 10.00 sıralarında Üsküdar Kısıklı\'da bulunan konutundan ayrılarak Tarabya\'daki Cumhurbaşkanlığı Köşkü\'ne geçti. Erdoğan burada yaklaşık üç saat kaldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra resmi programında bulunan DEİK Genel Kurulu\'na katılmak üzere yola çıktı. Erdoğan, Tarabya\'da yol üzerinde durarak vatandaşlarla sohbet etti. Bu sırada  Erdoğan\'ın korumaları çocuklara oyuncak dağıttı.

Görüntü Dökümü
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- Erdoğan\'ın konvoyundan görüntüler
- Konvoyun durması
- Korumaların oyuncak dağıtması
- Detaylar
 

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