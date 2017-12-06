T24 LogoT24 Logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Kral ve Katar Emiri ile görüştü 

ANKARA,(DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Kudüs konusundaki son gelişmelerle ilgili olarak başlattığı telefon diplomasisi çerçevesinde Suud Kralı Selman bin Abdülaziz Al Suud ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüştü

06 Aralık 2017 23:57

ANKARA,(DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Kudüs konusundaki son gelişmelerle ilgili olarak başlattığı telefon diplomasisi çerçevesinde Suud Kralı Selman bin Abdülaziz Al Suud ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüştü. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre her iki görüşmede de, Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanıma teşebbüsünün, bölgenin barış ve istikrarı açısından son derece endişe verici olduğu vurgulandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ortadoğu\'da kalıcı barışın yolunun, 1967 sınırları dahilinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen bir Filistin devletinin vücut bulmasından geçtiğine işaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suud Kralı Selman ve Katar Emiri Şeyh Temim\'e,  İslam İşbirliği Teşkilatı Dönem Başkanı olan Türkiye\'nin, Kudüs meselesiyle alakalı olarak 13 Aralık 2017 tarihinde İstanbul\'da Olağanüstü İslam Zirvesi düzenleyeceğini belirtti. Kudüs\'ün hukuki statüsünde değişiklik anlamına gelecek hiçbir teşebbüsün kabul edilemeyeceğinin hatırlatıldığı görüşmelerde, tüm Müslümanlar için hassasiyet arz eden bu meselede İslam dünyasının ortak tavır sergilemesinin son derece önemli olduğu hususunda da mutabık kalındı. Bugün Beştepe\'de Ürdün Kralı 2. Abdullah\'ı ağırlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kudüs\'le ilgili olarak, sabah saatlerinde Malezya Başbakanı Necip Rezak, Tunus Cumhurbaşkanı Baci Kaid Sibsi ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile de telefon görüşmeleri yapmıştı.


 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ANKARADHACUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan KudüsSuud Kralı SelmanAbdülaziz Al SuudKatar EmiriTemimHamed Al SaniCumhurbaşkanlığıKudüsCumhurbaşkanı Erdoğan OrtadoğuDoğu KudüsFilistinCumhurbaşkanı Erdoğan Suud

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Antalya Büyükşehir Belediyesi ihaleyi iptal etmişti: Alkoçlar'ın da ortağı olduğu...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24