Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan’a gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29-30 Aralık tarihlerinde Suudi Arabistan'a resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Suudi Arabistan Kralı Selam bin Abdülaziz Al Suud'un daveti üzerine gerçekleşecek ziyarette, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel konular da görüşülecek.

Cumhurbaşkanlığı Basın Birimi’nden konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz Al Suud’un davetine icabetle 29-30 Aralık 2015 tarihlerinde Suudi Arabistan’a resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir. Ziyaret çerçevesinde Sayın Cumhurbaşkanımız, Kral Selman’la görüşme yapacak ve çeşitli temaslarda bulunacaktır. Bu vesilesiyle yapılacak görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel konular da ele alınacaktır.”