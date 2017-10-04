Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye ve Kuzey Irak'taki referandumu görüşmek üzere İran'da

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kuzey Irak referandumu ve Türkiye-İran sınırındaki terörle mücadele faatliyetlerini görüşmek üzere İran'a geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, özel uçak "TUR" ile TSİ 11.20'de İran’ın başkenti Tahran’a geldi. Erdoğan, Mihrabad Havalimanı'nda İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Muhammed Şeriatmedari, Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Rıza Hakan Tekin ve diğer ilgililer tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker de Tahran'a gitti.



Karşılamada, temaslarda bulunmak üzere daha önce İran'a gelen Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar da hazır bulundu.

Erdoğan, resmi tören ile karşılandı

Sadabad Sarayı'na atlı birlik eşliğinde gelen Erdoğan, tören alanına gelişinde İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani tarafından karşılandı.

Erdoğan ile Ruhani'nin tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, iki ülke milli marşları çalındı. Tören kıtasını selamlayan Erdoğan ve Ruhani daha sonra tokalaşarak gazetecilere poz verdi.



Törende, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ile Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Rıza Hakan Tekin de hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Ruhani daha sonra baş başa gerçekleştirecekleri görüşmeye geçti. Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi toplantısına başkanlık edecek Erdoğan ve Ruhani, daha sonra ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Gündemde ise iki ülke ilişkileri ile birlikte Kuzey Irak referandumu sonrası planlanan ortak yaptırımlar olacak.

Suriye'deki son durumun da ele alınması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dini lider Ali Hamaney'le de bir araya gelecek.