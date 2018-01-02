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Cumhurbaşkanı Erdoğan Sultanbeyli Belediyesi'ni ziyaret etti

Gülseli KENARLI-İdris TİFTİKCİ-Can EROK/İSTANBUL,(DHA)-CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan Sultanbeyli Belediyesi'ni ziyaret etti

02 Ocak 2018 21:29

Gülseli KENARLI-İdris TİFTİKCİ-Can EROK/İSTANBUL,(DHA)-CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan Sultanbeyli Belediyesi\'ni ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Samet Demir\'in cenazesine katıldıktan sonra buradan Sultanbeyli Belediyesi\'ne geçti. Erdoğan\'a ziyareti sırasında İstanbul Valisi Vasip Şahin, Ak Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci eşlik etti. 
Erdoğan, yaklaşık 2 saatlik ziyaretinin ardından belediyeden ayrıldı. Çıkışı sırasında çevrede bulunanlar Erdoğan\'a ilgi gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan sevgi gösterisinde bulunanların yanına giderek fotoğraf çektirdi. Makam aracına geçen Erdoğan, buradan korumalarına dağıtılması için Prof. Dr. İsmail Hakkı Ünal\'ın “40 Hadiste Anne-Baba\" ve “Sureler ve Dualar\" kitaplarını verdi. 40 Hadiste Anne-Baba kitabının ilk sayfasında, “Merhum ve merhume biricik anne-babalarımız Tenzile- Ahmet Erdoğan ve Hayriye- Cemal Gülbaran. Evlatları Emine Erdoğan- Recep Tayyip Erdoğan\" yazdığı görüldü. Erdoğan daha sonra buradan ayrılarak Tarabya\'da bulunan Cumhurbaşkanlığı Köşkü\'ne geçti. 

(FOTOĞRAF)

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