CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN SULTANAHMET'TE KÖFTECİYE UĞRADI

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya\'daki programının ardından Sultanahmet\'teki bir köfteciye gitti.

Erdoğan\'a eşi Emine Erdoğan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal da eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yemek yedikten sonra ayrıldı. Köftecinin çıkışında çevrede bulunanlar Erdoğan\'a sevgi gösterisinde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada Kısıklı\'da bulunan konutuna geçti.

Görüntü Dökümü:

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- Köfteciden görüntüler

- Erdoğan\'ın görüntüsü

- Erdoğan\'a sevgi gösterisinde bulunanlar

- Erdoğan\'ın el sallaması

- Erdoğan\'ın makam aracına binmesi

- Detaylar

