T24 LogoT24 Logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan Somali Cumhurbaşkanını ile görüşüyor

Gülseli KENARLI/İSTANBUL,(DHA)-CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Mohamed Abdullahi Mohamed Farmajo ile görüşüyor

23 Kasım 2018 20:23

Gülseli KENARLI/İSTANBUL,(DHA)-CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Mohamed Abdullahi Mohamed Farmajo ile görüşüyor. Çengelköy\'de bulunan Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü\'ndeki görüşme basına kapalı olarak gerçekleşiyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Gülseli KENARLIİSTANBULDHACUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan Somali Cumhurbaşkanı Mohamed Abdullahi Mohamed FarmajoCumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24