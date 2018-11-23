Cumhurbaşkanı Erdoğan Somali Cumhurbaşkanını ile görüşüyor
Gülseli KENARLI/İSTANBUL,(DHA)-CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Mohamed Abdullahi Mohamed Farmajo ile görüşüyor
23 Kasım 2018 20:23
Gülseli KENARLI/İSTANBUL,(DHA)-CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Mohamed Abdullahi Mohamed Farmajo ile görüşüyor. Çengelköy\'de bulunan Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü\'ndeki görüşme basına kapalı olarak gerçekleşiyor.
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