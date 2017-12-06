Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sivas'ta 800 milyon liralık yatırımları açacak

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS Valisi Davut Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın 10 Aralık\'ta Sivas\'ta 800 milyon liralık yatırımların açılışını yapacağını söyledi.

Şems-i Sivasî Halk Kütüphanesi\'nde basın toplantısı düzenleyen Vali Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın Sivas programı hakkında bilgi verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın Sivas ziyaretinin çok önemli olduğunu vurgulayan Vali Gül, şöyle dedi:

\"Milletimizin, devletimizin adeta top yekûn saldırı altında olduğu bir dönemde devletimizin ve milletimizin birliğini temsil eden Sayın Cumhurbaşkanımızın ilimizi ziyaret etmesi çok önemli. Sivaslılar 4 Eylül\'de olduğu gibi Sayın Cumhurbaşkanımıza ev sahipliği yapacaklar. İnşallah ayın 10\'unda toplu açılışlarımız olacak. Yeni 4 Eylül Stadyumu\'nun oto parkında toplu açılışları da yaptıktan sonra ilimizden ayrılacaklar.\"

800 MİLYON LİRALIK YATIRIMIN AÇILIŞLARI YAPILACAK

Sivas\'ta yapımı tamamlanan ve açılışı yapılacak olan tesislerin toplam maliyetinin 800 milyon liranın üzerinde olduğunu ifade eden Gül, şöyle konuştu:

\"Cumhurbaşkanımız öncelikle il kongresine geliyor saat 13.00\'da. Onu il teşkilatı organize ediyor. Saat 14.00\'da da toplu açılışlar olacak. Yaklaşık 800 milyon liranın üzerinde tesislerimiz var. Bu tesisler; mevcut stadyum, yanındaki kapalı spor salonu, üniversite içerisindeki 3 bin kişilik öğrenci yurdu, organize sanayi bölgesindeki İŞGEM, Şarkışla\'da 400 kişilik öğrenci yurdu, belediyenin alt geçitleri ve Mevlana Tüneli. Bunların tamamı 800 milyon liranın üzerinde. Tamamlanış olup ama geçişi kabulü olmayan açılışları bunun içerisine koymadık. Nedir bunlar; Orduevi, Karşıyaka\'da ki huzurevi, işitme engelliler okulu, birçok okulumuz var. Biz sadece geçici kabulü olanları koyduk. Sivaslılar\'ın ev ve işyerlerini bayraklarla donatmalarını ve saat 14.00\'daki toplu açılışa çocuklarıyla, eşleriyle, anneleriyle, babalarıyla orada bulunmalarını arzuluyoruz. 15 Temmuz\'dan sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın ilk ziyareti. En son 2,5 yıl önce gelmişlerdi. O coşkuyu hem tüm Türkiye\'ye hem Sayın Cumhurbaşkanımıza vermemiz lazım. Devletimizin, milletimizin birliğini temsil eden Cumhurbaşkanımızın şahsına ve makamına Sivaslılar en iyi şekilde ev sahipliği yaparak, tarihinin en büyük kalabalığının olduğu güzel bir etkinlik yapılmasını arzu ediyoruz. Aziz Sivaslılar\'dan katılım konusunda özel bir duyarlılık rica ediyoruz.\"

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