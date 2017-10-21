Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şırnak'taki acılı ailelerle telefonla görüştü

Sekvan KÜDEN-Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak), (DHA)- GIDA, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Şırnak\'ın Silopi İlçesi\'nde partisinin kongresine katıldıktan sonra kent merkezine geçerek kömür ocağında meydana gelen göçükte hayatını kaybedenlerin ailelerine taziye ziyaretinde bulundu. Bakan Fakıbaba\'nın, cep telefonu ile görüştürdüğü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz da, acılı ailelere başsağlığı diledi.

AK Parti Silopi İlçe Başkanlığı\'nın 6\'ncı olağan kongresi Silopi Kapalı Spor Salonu\'nda yapıldı. Kongreye katılan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, burada yaptığı konuşmada, \"Bir söz var; uyanık olmamız lazım. Emin olun bu kardeşiniz 10 yıl Urfa Belediye Başkanlığı yapmıştır. Urfa\'da Kürdü olmazsa, Türkü olmazsa, Arabı olmazsa, Urfa Urfa olmaz, billahi olmaz. Mozaik budur. Vallahi ben Şırnak\'ı seviyorum, Silopi\'yi seviyorum, Valahi Cizre\'yi seviyorum, Hakkari\'yi seviyorum. Bu kardeşiniz gönül vermiştir. Gerçekten de sevilecek insanlarsınız. Birlik beraberlik içerisinde olmanız lazım. Kürdü, Türkü Arabı, Lazı, Çerkezi, öyle zengin ülkedeyiz ki Tarım Bakanı olunca çok daha iyi anladım. Bizim petrole gaza ihtiyacımız yok. Böyle bereketli topraklara ihtiyacımız var\" dedi.

Silopi İlçesi\'ne 566 milyon lira para harcandığını belirten Bakan Fakıbaba, \"566 milyon Silopi\'ye para harcanmış. Ben bunu gençlerime harcasaydım. Ben bunu kardeşlerime harcasaydım. Ben bunu çocuklarıma torunlarıma harcasaydım. Ne kadar güzel olurdu değil mi. Bunu harcatmayan kimdir. Bunu harcatmayan Silopi\'nin iyi olmasını istemeyen adamlardır\" diye konuştu.

\"ÖRGÜTLERİN KİMİN PİYONU OLDUĞUNU HALK ÖĞRENDİ\"

Türkiye\'de terör ve şiddet uygulayan örgütlerin, hangi ülkenin piyonu olduğu konusunda halkın bilgi sahibi olduğunu anlatan Fakıbaba, şöyle devam etti:

\"Kim kimin maşası belli olmuştur. Hangi örgütler hangi örgütlere iş birliği yaptığı belli olmuştur. Hangi örgütlerin hangi devletlerin piyonları olduğunu bu halk öğrenmiştir. DEAŞ\'ı PKK\'sı, FETÖsü ne kadar güzel işbirliği yapıyorsunuz. Bu halk bunu bilen halktır. Bu halk bunu öğrenmiştir. Bu halk size müsaade etmeyecektir. Burası Türkiye Cumhuriyetidir. Burada devlet vardır. Buna emin olun Türkiye\'yi kıskanan bundan korkan güçler var. Ya bu Türkiye Büyüyor bunun önünü keselim. Büyütmenin en önemli özelliği nedir küçültmektir. Parçalayalım ve küçültelim ve o gücü rahat yönetelim. Emin olun strateji budur. Çok değerli bir arkadaşım Avrupa\'da milletvekili. İsim vermek istemiyorum. Bir Cumhurbaşkanı ile konuştum diyor. Dediler ki kesinlikle Türkiye\'yi Avrupa Birliği\'ne almazlar. Niye diye sordum diyor Cumhurbaşkanı, o da milletvekili tabi, demişki ya siz Müslümansınız almazlar sizi. Müslümanları bölüyorlar, ümmeti bölüyorlar. Ümmeti bölmeye çalışıyorlar. Siz birleşirken bizi bölüyorlar. Bölemezsiniz.\" ifadelerinis kullandı.

BAŞARIMIN SIRRI EŞİMDİR

Başarısının yüzde 51\'inin eşine ait olduğunu aktaran Fakıbaba, \"Ben şunu gururla söylüyorum. Bakın burada eşim yok. Ama diyorum eğer Ahmet Fakıbaba başarılı ise benim, bu başarımın yüzde 51\'i eşimindir. Eşimin başarısıdır. Allah ondan razı olsun. Hep destek olmuştur\" dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN\'DAN ACILI AİLELERE TAZİYE TELEFONU

Konuşmaların ardından Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Şırnak\'a gitmek üzere ilçeden ayrıldı. Bakan Fakıbaba, 17 Ekim\'de kömür ocağında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden 7 kişinin ailelerine taziye ziyareti gerçekleştirdi. Vali Mehmet Aktaş ve partililer ile birlikte ilk olarak Yeni Mahalle\'de bulunan Mesut ve Yılmaz Mağrur ile Yüksel Uğur ve Mehmet İzer\'in ailelerine taziye ziyaretinde bulunarak, başsağlığı dileğinde bulundu. Daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanı İsmet Sezgin\'i telefonla arayarak ailelerle görüştürdü. Taziye alanında bulunan Mesut ve Yılmaz Mağrur\'un babası Ömer Mağrur, Yüksel Uğur\'un babası Mustafa Uğur ve Mehmet İzer\'in babası Halil İzer, telefonla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanı İsmet Sezgin ile bir süre konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın telefon görüşmesinde; acılı ailelere baş sağlığı dileyerek, \"Öncelikle hepinize başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin. Allah sabrınızı arttırsın. Mekanları cennet olsun inşallah. Kusura bakmayın aramakta geciktik. Fakıbaba bugün vasıta oldu. Onun vasıtasıyla bu fırsatı da yakalamış olduk. Tüm aileye, hanımlara, gelinlere, hepsine selamlarımızı iletirseniz çok çok memnun olurum. Bizler kazaya, kadere inanmış insanlarız. Kaza, kader bunların hepsi imanımızın esasları. Rabbim bizi bu yoldan ayırmasın inşallah\" dediği öğrenildi.

Yılmaz ve Mesut Mağrur\'un babası Ömer Mağrur da, \"Allah razı olsun sayın Cumhurbaşkanım. Allah sizi Türkiye Cumhuriyeti\'nin başından eksik etmesin. İnşallah güzel bir huzur, birlik ve beraberlik, kardeşlik, bir yumruk olarak ülkemizi beraber koruyacağız. Hiçbirimiz ayrı değiliz. Hepimiz aynı toprağın çocuklarıyız. Hepimiz aynı bu bayrağın sahibiyiz. Atalarımızın kanıyla dikilen bir bayrak aynı şekilde koruyacağız. Ölenler de sizin çocuklarınızdır. Benim değil. Allah\'ın bir takdiriydi. Allah mekanlarını cennet eylesin\" diye karşılık verdi.

Daha sonra Vakıfkent Mahallesi\'nde bulunan Vedat Özden\'in ailesini ziyaret eden Bakan Fakıbaba ve beraberindekiler, burada Vedat Özden\'in dayısı Abdullah Kılınç\'a başsağlığında bulunarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın selamlarını ve taziye dileklerini iletti.

Son olarak İsmetpaşa Mahallesi\'nde bulunan Abdullah Kayaş\'ın babası Yusuf ve Kardeşi Kerem Kayaş\'a taziye ziyaretinde bulunan Bakan Fakıbaba, burada dua ettikten sonra Cumhurbaşkanı\'nın selamlarını ve taziye dileklerini illeti. Fakıbaba ve beraberindekiler 23\'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı\'na geçerek helikopter ile Şırnak\'tan ayrıldı.

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