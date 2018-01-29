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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, SIRBİSTAN DEVLET BAŞKANI VUCİC'İ KABUL EDİYOR

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Harun UYANIK / İSTANBUL DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Devlet Başkanı Aleksandar Vucic'i kabul ediyor

29 Ocak 2018 16:19

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Harun UYANIK / İSTANBUL DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Devlet Başkanı Aleksandar Vucic\'i kabul ediyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Beşiktaş\'ta bulunan Mabeyn Köşkü\'ne geldi. Erdoğan\'ın ardından Sırbistan Devlet Başkanı Aleksandar Vucic de  Mabeyn Köşkü\'ne girdi. İki liderin öğle yemeğinde bir araya gelmesi bekleniyor. Yemeğe Bosna Hersek Başkanlık Konseyi üyesi Bakir İzzetbegoviç\'in de katılacağı belirtildi.

Görüntü Dökümü:
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- Vucic\'in konvoyunun görüntüsü
- Detaylar 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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