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BBC Türkçe

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Silahları geri alacaklarını söyleyerek Türkiye'yi kandırdıklarını sanıyorlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin Suriye'de YPG'ye yönelik gerçekleştirdiği silah teslimatına değinerek, ""Bu terör örgütüne verilen silahları daha sonra geri alacaklarını söyleyerek Türkiye'yi kandırdıklarını sananlar, hayati bir yanlış yaptıklarını eninde

29 Nisan 2018 20:30

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP'nin (Adalet ve Kalkınma Partisi) İstanbul'da düzenlediği bayramlaşma töreninde konuştu.

Erdoğan, ABD'nin Suriye'de Kürt Demokratik Birlik Partisi'nin (PYD) silahlı kanadı Halk Savunma Birlikleri'ne (YPG) yönelik gerçekleştirdiği silah teslimatına değinerek, "Hayati bir yanlış yaptıklarını anlayacaklar" ifadesini kullandı.

"Biz bir taraftan NATO'da beraber olacağız, öte tarafta terör örgütleriyle beraber hareket edeceksin. O zaman NATO'nun yeniden gözden geçirilmesi lazım. NATO'daki işbirliğine atılan bu adımların hepsi aykırıdır. Brüksel'deki NATO toplantısında bunları dile getirdik" ifadesini kullanan Erdoğan, 'müttefik dediğimiz, dost bildiğimiz ülkeler, Türkiye'nin bütünlüğüne göz dikmiş terör örgütleriyle iş birliği yapmakta sakınca görmüyorlar' dedi:

"Bu terör örgütüne verilen silahları daha sonra geri alacaklarını söyleyerek Türkiye'yi kandırdıklarını sananlar, hayati bir yanlış yaptıklarını eninde sonunda anlayacaklar, ama onlar için iş işten geçmiş olacak.

Ülkemizde dökülen her damla kanın faturasını, o silahların asıl sahiplerine çıkartacağız. Suriye'nin kuzeyinde sınırlarımızda bir terör devleti kurulmasına asla müsaade etmeyeceğiz.

Fırat Kalkanı'nda nasıl 2 bin kilometrekarelik alanda Mehmetçik elinden geleni Özgür Suriye Ordusu ile yapmışsa o şekilde devam edecek. Türkiye bir çadır devleti değildir."

Erdoğan aynı zamanda, "Arkanıza sığınan terör örgütüyle beraber yürüdüğünüz müddetçe bizimle bir geleceğiniz olmayacağını bilmelisiniz" dedi.

YPG'ye verilen silahları geri alacağı belirtildi.
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