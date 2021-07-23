Cumhurbaşkanı Erdoğan, selin vurduğu Rize'de

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, selin vurduğu Rize'ye gitti. Cuma namazını Rize'nin Güneysu ilçesinde kılacak olan Erdoğan, kriz merkezinde son duruma ilişkin açıklama yapacak.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Erdoğan'ın Trabzon'dan Rize'ye giderken Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan bilgi aldığını paylaştı.

Rize'nin Çamlıhemşin, Ardeşen ve Fındıklı ilçeleri ile Artvin'in Arhavi ilçesinde sağanak sonrası dereler taşmış, cadde ve sokaklar göle dönmüştü. Sel sularına kapılan bir kişinin kaybolduğu belirtilirken, Arhavi'de valilik tarafından kriz merkezi oluşturulmuştu.

Rize'de meydana gelen selde de 6 kişi hayatını kaybetmişti.