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Cumhurbaşkanı Erdoğan Şehitler Abidesi'ni ziyaret etti

Erdoğan, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi

18 Temmuz 2017 18:25

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin karşısında açılışını yaptığı 15 Temmuz Şehitleri Abidesi'ni ziyaret etti. Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ile gerçekleştirdiği ziyarette incelemelerde bulundu.

Şehitler Abidesi'ni ziyareti sırasında Erdoğan, vatandaşlarla sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi. Ardından vatandaşalr arasından yürüyerek Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçti.

Beştepe'deki 15 Temmuz Şehitler Abidesi'nin açılışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde gerçekleştirilmişti.



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