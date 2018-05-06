CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN SEÇİM MANİFESTOSUNU AÇIKLIYOR (1)

* Cumhurbaşkanı Erdoğan,

\"17-25 Aralık\'ta devletimize sızmış ihanet çetesi aracılığıyla siyasetimizi, irademizi teslim almaya kalktılar. Ne yaptılarsa teslim olmadık.\"

\"Yetmedi PKK ile, DEAŞ\'la, FETÖ ile topyekün saldırıya geçtiler. İnsanımızı katlettiler, kardeşlerimize kastettiler.\"

\"Takvimlerin 15 Temmuz\'u gösterdiği gece bu sefer tanklarla, toplarla, helikopterlerle, savaş uçaklarıyla üzerimize geldiler. Devletimizin silahlarıyla milletimizin canına kastettiler. Türk milleti tek vücut olup kendilerine geldiğinde de 251 kardeşimizi şehit ettiler, 2 bin 193 kardeşimizi yaraladılar.\"

\"Bu ülkenin gördüğü en büyük ihaneti, yakın tarihin kaydettiği en cesur, en kahraman direnişle, milletimizle birlikte başarısızlığa uğrattık. Biz, 15 Temmuz gecesi çıplak elleriyle tankları durduranlarız.\"

Haber: Gülseli KENARLI - İhsan YALÇIN - Kamera: İdris TİFTİKCİ / İstanbul DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul İl Kongresi\'nde seçim manifestosunu açıklıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ataköy\'deki Sinan Erdem Spor Salonu\'nda, İstanbul 6\'ncı Olağan İl Kongresi\'ne katılıyor.

SALONA EŞİ EMİNE ERDOĞAN İLE BİRLİKTE GİRDİ

Erdoğan salona eşi Emine Erdoğan ile birlikte girdi. Salondakileri selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının başında, \"Bu toprakları bize vatan yapan aziz milletim. 1071 Malazgirt Zaferi\'nden beri bu topraklar bize yurt oldu, vatan oldu. Bizi biz yaptı. Bizim devletimiz Sögüt\'te yörük çadırlarında kuruldu. Dedem Osman Gazi\'nin rüyası hakikat oldu. Göğsündeki çınar devleti ebet, müddet oldu. Devletimiz adalet sevdasıyla büyüdü. Bursa ve Edirne\'de zamana kök saldı\" dedi.

\"HEP BİRLİKTE BÜYÜDÜK\"

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

\"27 Mayıs darbesi bize yapıldı. Dar ağacağına çekilen de bizim irademizdi. 12 Mart muhtırası bize verildi. 12 Eylül darbesi bizi hedef aldı. 28 Şubat\'ta milletin inancını boğmaya kalkıştılar. Her darbede hapse düşen, zulüm gören, acı çeken biz olduk. Varlığımıza, birliğimize, dirliğimize, refahımıza, huzurumuza kastettiler. Yılmadık, yıkılmadık, mücadeleden bir adım geri durmadır. Erdem, irade ve cesaretle Türkiye\'yi şahlandırdık. Hep birlikte büyüdük. Hep birlikte özgürleştik. Biz durmadık. Onlar da durmadı. Bir gece 27 Nisan 2007\'de bu kez e-muhtırayla karşımıza çıktılar. Milli iradeye, sivil siyasete gölge düşürülmesine fırsat vermedik. Biz ülkemizi güçlendirdikçe milletin emanetine sahip çıktıkça onlar daha da öfkelendi. Geri çekilmedik, kimsenin önünde eğilmedik. Diklenmeden, dik durduk. Milli iradesine pranga vurmak isteyenlerle mücadele ederken onların küresel efendilerine de eyvallah etmedik. Kardeşlerim, küresel düzenin haksızlıklarına karşı dünya 5\'ten büyüktür diye haykırdık. Gazze\'deki, Arakan\'daki, Suriye\'deki, Afganistan\'daki, Somali\'deki, Bosna\'daki katliamlara karşı hem gür bir ses verdik, hem taşına altına elimizi koyduk. Katliamlarını sadece gündeme getirmekle kalmadık. Hesabının sorulmasını sağlayacak mekanizmaları da harekete geçirdik.\"



\"SİZ O GECE ÖLÜMÜ ÖLDÜRDÜNÜZ\"

\"Ülkemiz sınıf atladıkça bize olan öfke ve tahammülsüzlük daha da kabardı\" diyen Erdoğan, \"2013 yılında ekonominin her alanında en yüksek rakamları yakaladığımız bir dönemde şer cephesi yeniden harekete geçti. Gençler, şimdi benden duyuyorsunuz, bilmeyenlere söyleyin; göreve geldiğimizde IMF\'ye borcumuz 23,5 milyar dolardı. Merkez Bankası döviz rezervi 27,5 milyar dolardı. 2013\'te IMF\'ye olan bu borcu sıfırladık. Şuanda IMF\'ye borcumuz yok, bitti. Ve Merkez Bankamızın döviz rezervi şuanda 114 milyar dolar. Buraya çıktık. Gençler, Gezi kalkışmasıyla istikrarımıza kastettiler, şehirlerimizi talan ettiler, demokrasimizi hedef aldılar. 17-25 Aralık\'ta devletimize sızmış ihanet çetesi aracılığıyla siyasetimizi, irademizi teslim almaya kalktılar. Ne yaptılarsa teslim olmadık. Milletin emanetini çiğnetmedik. Her zaman Hak\'kın gücüne inandık. Milletimizin engin ferasetine güvendik. Milletimizin teveccühüyle cumhurbaşkanı seçilerek hainlerin planlarını başlarına çaldık. Cumhurbaşkanı seçilişimizin hemen ardından emperyalistlerin beslemesi olan bölücü terör örgütlerinin düğmesine basıldı. 6-8 Ekim olaylarında 50 canımızı şehit verdik. Ömürlerinin baharında kalleşçe şehit edilen Yasin\'ler bizdik. Yetmedi PKK ile, DEAŞ\'la, FETÖ ile topyekün saldırıya geçtiler. İnsanımızı katlettiler, kardeşlerimize kastettiler. Hamdolsun yine muvaffak olamadılar. Takvimlerin 15 Temmuz\'u gösterdiği gece bu sefer tanklarla, toplarla, helikopterlerle, savaş uçaklarıyla üzerimize geldiler. Devletimizin silahlarıyla milletimizin canına kastettiler. Türk milleti tek vücut olup kendilerine geldiğinde de 251 kardeşimizi şehit ettiler, 2 bin 193 kardeşimizi yaraladılar. Bu ülkenin gördüğü en büyük ihaneti, yakın tarihin kaydettiği en cesur, en kahraman direnişle, milletimizle birlikte başarısızlığa uğrattık. Biz, 15 Temmuz gecesi çıplak elleriyle tankları durduranlarız. Sizleri kutluyorum, sizleri tebrik ediyorum, siz o gece ölümü öldürdünüz\" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü:

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-Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın salona girişi

-Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın eşiyle birlikte salondakileri selamlaması

-Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın konuşması

-Genel ve detaylar