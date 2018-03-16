Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'seçim ittifakı' yasasını onayladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, siyasi partilerin genel seçimlerde "ittifak" yapabilmesinin yolunu açan kanunu onayladı.

İttifak yasasıyla siyasi partilerin seçimlerde başka bir siyasi partiyi destekleme kararı almalarını yasaklayan hüküm kaldırıldı. Seçim barajında ittifakın oylarının toplamının sayılacağı seçimde milletvekili sayısı ittifak yapan siyasi partiler arasında aldıkları geçerli oy esası oranında dağıtılacak. Ayrıca, üzerinde sandık kurulu mührü bulunmamasına rağmen Yüksek Seçim Kurulu filigranı, amblemi ve ilçe seçim kurulu mührü bulunan zarflar ile üzerinde leke veya çizik bulunsa dahi bunun özel işaret koymak amacıyla yapıldığı kesin olarak anlaşılamayan zarflar geçerli sayılacak.

Konuya dair Cumhurbaşkanlığı'ndan şu açıklama yapıldı:

"7102 sayılı "Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Anayasa'nın 89'uncu maddesinin birinci fıkrası ile 104 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi uyarınca yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderilmiştir."

İttifak yasası neleri değiştirdi?

- Siyasi partilerin seçimlerde başka bir siyasi partiyi destekleme kararı almalarını yasaklayan hüküm kaldırıldı.

- Seçimlere ittifak çatısı altında katılma kararı alan siyasi partiler, seçim takviminin başlamasından itibaren en geç 7 gün içerisinde genel başkanların imzaları altındaki "ittifak protokolü" ile YSK'ya başvuracak.

- Partiler, aday listelerinin teslim edilmesi için belirlenen tarihten üç gün öncesine kadar, YSK'ya başvurarak ittifaktan vazgeçebilecek.

- Üzerinde sandık kurulu mührü bulunmamasına rağmen Yüksek Seçim Kurulu filigranı, amblemi ve ilçe seçim kurulu mührü bulunan zarflar ile üzerinde leke veya çizik bulunsa dahi bunun özel işaret koymak amacıyla yapıldığı kesin olarak anlaşılamayan zarflar geçerli sayılacak.

- Seçim sisteminde değişiklik yapılmayacak.

- Yüzde 10'luk seçim barajında ittifakın oylarının toplamı sayılacak.

- Milletvekili sayısı ittifak yapan siyasi partiler arasında aldıkları geçerli oy esası oranında dağıtılacak.

- Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçiminde pusulalar aynı zarfa konulacak.

- Vatandaşın ihbarı üzerine kolluk güçleri sandık başlarına gelebilecek.

- Aday listelerinin teslim edilmesi için belirlenen tarihten iki gün öncesine kadar, aynı usulle ittifak protokolünde değişiklik yapılabilecek.

- Partiler kendi aday listeleri ile yan yana yer alacak. Sıraları da kura ile belirlenecek.

- Seçilme yaşı 18'e indirildi.

- Aynı binada oturan seçmenler aynı seçim bölgesinde olmak üzere farklı sandıklara kaydedilebilecek

- İttifakın unvanı belirlenmemiş ise ilgili bölüme sadece “İttifak” ibaresi yazılacak, unvanı olmayan ittifakın birden fazla olması halinde, bunlar başvuru sırasına göre numaralandırılacak.

- Birlikte yapılan Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinde, önce Cumhurbaşkanı seçimine ait oy pusulalarının sayım ve dökümü yapılacak.

- Yerel idare organları seçimlerinde; sırasıyla büyükşehir belediye başkanlığı, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve muhtarlık seçimine ait oy pusulalarının sayım ve dökümü yapılacak.

- Yatağa bağımlı vatandaşlarca seçme hakkının kullanılması için seyyar seçim sandığı kullanılacak.

- Sandık kurulu başkanları kamu görevlileri arasından kura ile belirlenecek.

- Seçimlerde kullanılacak kabinler oy vermenin gizliliğini sağlayacak şekilde belirlenecek.

- Filigranlı ve amblemli oy zarflarının ebatları belirlenecektir.

- Yerel idareler seçimlerinde oy pusulaların tamamı aynı zarf ve sandığa konulacak.