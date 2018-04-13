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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ŞARKÜTERİYE GİRİP ALIŞVERİŞ YAPTI

Haber: İhsan YALÇIN / İstanbul DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mimar Sinan Camii'nde cuma namazını kılıp bir dizi ziyaret gerçekleştirdi

13 Nisan 2018 22:35

Haber: İhsan YALÇIN / İstanbul DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mimar Sinan Camii\'nde cuma namazını kılıp bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ziyaretleri sırasında Beykoz\'da bir şarküteri dükkanına girip burada alışveriş yaptı. Alışverişini tamamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra kasaya geçerek aldığı ürünlerin ücretini ödedi. Erdoğan, çıkışta da şarküteri çalışanları ve kendisini bekleyen vatandaşlarla tek tek sohbet edip onlarla fotoğraf çektirdi. 

Görüntü Dökümü:
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-Erdoğan\'ın alışveriş yaptığı sırada çekilen fotoğrafları

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