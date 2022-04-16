Cumhurbaşkanı Erdoğan sanatçılarla iftar yaptı: Verdiğimiz desteklerle daima sanatçılarımızın yanında yer aldık, yer almayı sürdüreceğiz

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Verdiğimiz desteklerle daima sanatçılarımızın yanında yer aldık, yer almayı sürdüreceğiz" dedi.

Erdoğan, Dolmabahçe Saray’ında sanatçılarla iftar programında konuştu. İftar programına Orhan Gencebay, Bülent Ersoy, Hülya Avşar, Hakan Ural, Hülya Koçyiğit, Demet Akalın ve eşi Okan Kurt gibi isimler katıldı. Erdoğan, buradaki hitabında "Esasen sanatçı toplumun aynasıdır. Toplumun birikimi, zevki, derdi, hayali sanatçısını biçimlendirir, yönlendirir." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"Kültür ve sanatla taçlandırılmamış bir kalkınma hamlesi sadece taştan, demirden, metalden ibaret kalır"

"Gelişme yolunda ilerleyen toplumları birbirinden ayıran özgün şeklini en belirgin şekilde ortaya koyan fark mimariden müziğe geniş bir yelpazeye yayılan kültür sanat ürünleridir. Dolayısıyla kültür insanları ve sanatçılar toplumların kendi renklerini oluşturabilmeleri ve bunun da ötesinde bunu tüm dünyaya yansıtabilmelerini sağlayan medeniyet lokomotifleridir.

Sanatçılarımız icra ettikleri sanat dalının ötesinde önemli bir sorumluluğun sahibidirler. Esasen sanatçı toplumun aynasıdır. Toplumun birikimi, zevki, derdi, hayali sanatçısını biçimlendirir, yönlendirir. Türkiye bir dönemine damga vuran geçmişiyle bağlarını tümüyle kopartma anlayışının en büyük bedellerinden birini kültür ve sanat alanında ödemiştir. Közün üzerine ne kadar toprak atarsanız atın maya sağlamsa içten içe yanmayı sürdürür. Milletimiz de sanatına, sanatçısına, kültür ürünlerine sahip çıkarak bu yıkıcı ve kurak dönemi aşmasını bilmiştir.