Cumhurbaşkanı Erdoğan sanatçılarla iftar yaptı: Verdiğimiz desteklerle daima sanatçılarımızın yanında yer aldık, yer almayı sürdüreceğiz

Biz de verdiğimiz desteklerle daima sanatçılarımızın yanında yer aldık, yer almayı sürdüreceğiz. Korsanla mücadeleden telife, tiyatrodan sinemaya kadar verdiğimiz desteklerle sanatçılarımızın emeğine sahip çıkıyoruz. Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nı yeni binasını, İstanbul'da Atatürk Kültür Merkezi'ni hizmete açarak ülkemize dünya çapında sanat merkezlerini kazandırdık. Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasında en hayatı görevlerden biri artık sanatçılarımıza düşüyor. Kültür ve sanatla taçlandırılmamış bir kalkınma hamlesi sadece taştan, demirden, metalden ibaret kalır. Halbuki biz kuru kuruya bir kalkınma hamlesi değil medeniye ihyası peşindeyiz."