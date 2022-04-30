Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şampiyon Trabzonspor'u, taraftarını ve tüm Trabzonspor camiasını en kalbi duygularımla tebrik ediyorum

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ''Spor Toto Süper Lig 2021-2022 Ahmet Çalık Sezonu Şampiyonu Trabzonspor'u, taraftarını ve tüm Trabzonspor camiasını en kalbi duygularımla tebrik ediyorum'' dedi.

Trabzonspor'da şampiyonluk özlemi sona erdi. 35. hafta maçında Antalyaspor'la 2-2 berabere kalan Bordo Mavililer, bitime üç hafta kala şampiyonluğunu ilan etti ve 38 yıl sonra mutlu sona ulaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Trabzon'da bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu aracılığı ile Trabzonsporlu taraftarlara seslendi. Erdoğan, "Lig şampiyonluğu yetmez, inşallah Avrupa'da da bu şampiyonluğun başarılı bir şekilde devamını temenni ediyoruz. İnanıyorum ki, Trabzonspor Abdullah Hoca'nın riyasetinde çok daha güçlenerek Avrupa'da da farklı bir başarıya imza atacaktır" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon meydanında halka hitap eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu telefonla görüştü. Soylu, "Sayın Cumhurbaşkanım bugün Trabzon'da muhteşem bir şampiyonluk şölenine şahit olduk. Allah sizden razı olsun. Trabzon'a muhteşem bir stad kazandırdınız" diyerek sözü Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bıraktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefon bağlantısıyla Trabzonsporlu taraftarlara şöyle hitap etti:

"Trabzonspor çok daha güçlenerek Avrupa'da da farklı bir başarıya imza atacaktır"

"Tesislerimizin Trabzonspor'a, Trabzonlulara hayırlı olmasını temenni ediyorum. Şimdi Trabzonspor için Süper Lig şampiyonluğu yetmez, inşallah Avrupa'da da bu şampiyonluğun başarılı bir şekilde devamını temenni ediyoruz. İnanıyorum ki, Trabzonspor Abdullah Hoca'nın riyasetinde çok daha güçlenerek Avrupa'da da farklı bir başarıya imza atacaktır. Türkiyemizi Avrupa'da başarılı bir şekilde temsil edeceğine inanıyorum. Gerek sayın Başkanla gerek teknik direktörle gerek tüm yöneticiler ve bunun yanında takım kaptanından bütün futbolcu kardeşlerime varıncaya kadar hepsini kutluyorum. Hepsinden öte 42 bin kişilik bu stadyumu tıklım tıklım dolduran, millet bahçesini dolduran hemşehrilerim, Türkiye'nin değişik yerlerinde ekranlardan bu maçı izleyen Trabzonlu kardeşlerime de özellikle tebriklerimi sunuyorum ve bu gece kendilerine şükranlarımı özellikle ifade ediyorum. Şimdiden Ramazan Bayramınızı da tebrik ediyorum. Birliğimiz beraberliğimiz daim olsun diyorum, sağolun, varolun