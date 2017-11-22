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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'ya gitti

 Murat ÇAKIR / İSTANBUL, (DHA) CUMHURBAŞKANI  Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'ndan Rusya'ya hareket etti

22 Kasım 2017 16:48

 Murat ÇAKIR / İSTANBUL, (DHA) CUMHURBAŞKANI  Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı\'ndan Rusya\'ya hareket etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi\'nde düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği (İSEDAK) Daimi Komitesi\'nin 33. toplantısının ardından Atatürk Havalimanı\'na geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Soçi\'de düzenlenecek Suriye konulu zirvede Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Devlet Başkanı Hasan Ruhani ile bir araya gelmek üzere saat 13.15\'te Rusya\'ya gitti. İstanbul Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi\'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ı Rusya\'ya; TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul Valisi Vasip Şahin, AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci ve THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı uğurladı. 

(FOTOĞRAF)

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