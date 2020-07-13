Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'le görüştü

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Ekonomi başta olmak üzere ikili ilişkilerin geliştirilmesine yönelik adımlar ve Covid-19 salgınıyla mücadelede iş birliği hususlarının ele alındığı görüşmede ayrıca Libya ve Suriye’deki gelişmeler ile bölgesel meseleler değerlendirilmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Putin, iki ülke ilişkilerinin güçlendirilmesinin yanı sıra bölgesel barış, güvenlik ve istikrar için eş güdümü sürdürme konusunda mutabık kalmışlardır" denildi.

Kremlin’in açıklamasına göre Rusya Devlet Başkanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la telefon görüşmesinde Ayasofya’nın statüsünün değiştirilmesinin ülkesinde büyük tepki yarattığını iletti. Erdoğan da Rusya liderine, isteyen herkesin Ayasofya’ya girebileceğinin ve Hristiyanlar için kutsal olan yerlerin korunacağının garantisini verdi.