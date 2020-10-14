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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü

14 Ekim 2020 19:58

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.  

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye - Rusya ilişkilerini geliştirmeye yönelik adımların ele alındığı görüşmede, Azerbaycan - Ermenistan meselesi ile Suriye ve Libya’daki durum da değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Azerbaycan - Ermenistan krizi hakkında, Ermenistan’ın yaklaşık 30 yıldır süren işgalini kalıcı hale getirmeye çalıştığını belirterek, Türkiye’nin gerek Minsk Grubu içindeki statüsü gerekse ikili ilişkileri çerçevesinde bu meselenin kalıcı bir çözüme kavuşturulmasından yana olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye krizinin siyasi çözüm sürecinde yakalanan ivmenin muhafaza edilmesi gerektiğini de vurguladı. (İHA)

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