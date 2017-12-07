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Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşecek

Erdoğan ile Putin, ABD başkanı Trump'ın Kudüs kararı sonrası Orta Doğu'daki durumunu konuşacak

07 Aralık 2017 18:57

Kremlin'den yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu akşam  (7 Aralık 2017) telefonda görüşeceği belirtildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Basın Sözcüsü Dmitri Peskov, Putin'in bu akşam Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile telefon konuşması yapacağını, tarafların ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs ile ilgili açıklamasının ardından Orta Doğu'daki durumu görüşeceklerini bildirdi. 

Peskov yaptığı açıklamada, "Bu akşam Putin'in Erdoğan ile telefon konuşması yapmasını bekliyoruz. Gerçekten önemli bir konu görüşülecek ve ABD Başkanı'nın büyükelçiliğin Kudüs'e taşınmasına ilişkin açıklamasının ardından Orta Doğu'da oluşan durum masaya yatırılacak " ifadesini kullandı. 

Daha önce Trump Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak kabul ettiğini belirtmiş ve büyükelçiliğin Kudüs'e taşınmasına ilişkin belgeyi imzalamıştı.

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