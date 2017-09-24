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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ruhani ile Kuzey Irak'taki referandumu görüştü

İki lider, Kuzey Irak'taki referandumun bölgede kaos getireceği görüşünü dile getirdi

24 Eylül 2017 23:23

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile görüştü. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin referandum kararı başta olmak üzere bölgedeki son gelişmelerin ele alındığı görüşmede, referandumun iptal edilmemesinin bölgede kaosu beraberinde getireceğine dikkati çekti iki lider, Irak'ın toprak bütünlüğüne büyük önem atfettiklerini vurguladı. 

Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 4 Ekim'de İran'a yapacağı ziyarete de değinildi. Söz konusu ziyaret vesilesiyle, 2014 yılından bu yana her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin Dördüncü Toplantısı'nın da icra edileceği belirtildi. 

 

 

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