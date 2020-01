Cumhurbaşkanı Erdoğan, savcının öldüğü rehine operasyonunu 'akılcı' ve 'başarılı' buldu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, savcı Mehmet Selim Kiraz'ın öldürüldüğü rehine krizine ilişkin olarak, "Bakıyorsunuz daha ilk andan itibaren medya kuruluşları dahi bunlarla el ele vererek, oradaki görüntüleri yayınlamanın gayreti içerisine giriyorlar. Ne elde edeceksiniz, neyi kazanacaksınız? Arkadan bunlarla ilgili anında yasaklar gelmemiş olsa yayınlamaya devam edecekler. Böyle bir anlayış olamaz" dedi. Erdoğan, savcı Kiraz'ın ailesine taziye ziyaretinde bulunacağını açıkladı.

Çağlayan Adliyesi’nde iki eylemci ve rehin aldıkları savcının ölümüyle sonuçlanan operasyonda yer alan polisleri dün sıcağı sıcağına kutlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün de operasyonu "akılcı" bulduğunu dile getirdi. Erdoğan, “Güvenlik güçlerimize de oradaki bu akılcı ve görevlerinin gereğini yerine başarılı şekilde getirdikleri için de teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Erdoğan, AKP Kartal binasına silahlı kişilerce yapılan saldırı hakkında ise "Ben bu saldırının çözüm sürecine yönelik olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

Resmi ziyaret için Romanya'da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, akşamki programını iptal ederek, Türkiye'ye erken dönme kararı aldı. Erdoğan, Bükreş'te basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

- Terör tüm dünyanın sorunudur. Teröristler bedelini ağır ödediler. Öyle zannediyorum ki şu anda savcımızı Eyüp Sultan Camii’nden defnedecekler. Orada cenaze namazı kılınıp ondan sonra da defni gerçekleştirilecek. Ben kendisine Allah’tan rahmet diliyorum, rabbim şehidimizi cennetiyle cemaliyle inşallah müşerref kılar.

Şehit savcının ailesine taziye ziyareti

- İnşallah kendilerine de bu akşam taziye ziyaretinde bulunacağım. Terörle mücadelemiz kararlılıkla sürecek.

- Ak Parti’nin Kartal ilçe teşkilatına bu terör örgütünün yaptığı saldırıyı da özellikle çözüm sürecine yönelik bir tavır olarak görüyorum. Baltalamaya yönelik bir tavır olarak görüyorum. Demokrasiye inanmayanların tavrı olarak görüyorum. Tabii ki bütün bunlar bilinmelidir ki demokrasi bu tür saldırılara pes edecek kadar basit bir sistem değildir.

- Demokrasiye inananların da bu tür teröristlerin karşısında hep birlikte durması şarttır diye düşünüyorum. Ben de cumhurbaşkanı olarak buna sonuna kadar gerekli mücadeleyi vereceğiz ve direneceğiz.

Soru: Yaklaşan seçimler öncesi bu tarz provokatif eylemlerin artacağı endişesi var. Bu endişeyi taşıyor musunuz? Zirve toplamanız söz konusu mu?

- Biliyorsunuz devletlerin yönetimlerinde endişesiz an olmaz. Her an endişeyle yaşarsınız. Buna karşın her türlü tedbiri alırsınız. O tedbirin halka yansımasını özellikle bu tür eylemlerin ortadan kalkması suretiyle sağlarsınız. Bizler duyarlı olmaya mecburuz. Fakat bazı hassasiyetlerin özellikle ülkemize inşallah döndükten sona dar kapsamlı zirveyle ele almak suretiyle değerlendirmesini yapacağız.

- Çünkü bir çözüm süreci ortada. Bu ortadayken istismarların çok farklı şekilde gündeme geldiğini görüyoruz. Bu malum terör örgütü veya örgütleri ülkemizin içerisinde yeni değil. bunların da değerlendirmesini yapacağız.

- Fakat bir şey tabii çok çok önemli. Yani terör örgütünün bu vahşetlerdeki caniliği alçaklığı, bunlar üzerinden siyaset yapmaya gayret edenlerin yaklaşımları. Siyasi partiler bugün milli bir yaklaşım ortaya koymazsa, ne zaman bir milli yaklaşım, duruş ortaya koyacaklar? Asıl bunun üzerinde durması gerekir.

‘Ne elde edeceksiniz’

- Bakıyorsunuz daha ilk andan itibaren medya kuruluşları dahi bunlarla el ele vererek, oradaki görüntüleri yayınlamanın gayreti içerisine giriyorlar. Ne elde edeceksiniz, neyi kazanacaksınız? Arkadan bunlarla ilgili anında yasaklar gelmemiş olsa yayınlamaya devam edecekler. Böyle bir anlayış olamaz. Bir taraftan DEAŞ’a konuşanlar, bir taraftan El Kaide’ye konuşanların bunlardan ne farkı var? Hepsi aynı.

- Bunların değerlendirmesini yapıp farklı açıklamalarımız da olacak. Gidiyorlar bir ilçe teşkilatını basıyorlar, hani bunlar siyaset yapacaklardı. Hani bunlar silahları bırakacaklardı. Bunlar bugüne kadar hiç dürüst olmadılar. Dürüst olmadıkları gibi de buralardan devşirecekleri oylarla kendilerine gelecek hazırlamaya gayret ettiler. Temenni ediyorum ki bu olaylar bu yola hevesli olanlara ciddi bir ders olur diye düşünüyorum.

- Ben şehidimize tekrar Allah’tan rahmet diliyorum. Ailesine, milletine, tüm adalet camiasına sabırlar diliyorum. Güvenlik güçlerimize de oradaki bu akılcı ve görevlerinin gereğini yerine başarılı şekilde getirdikleri için de teşekkür ediyorum.