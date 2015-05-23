Cumhurbaşkanı Erdoğan, reytingde Kibar Feyzo’nun gerisinde kaldı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın katıldığı ATV – A Haber ortak yayını, 17. olarak reyting sıralamasında Kibar Feyzo’nun gerisinde kaldı.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan önceki akşam ATV-A Haber canlı yayınına katılarak Mehmet Barlas’ın sorularını yanıtladı.
Diyanet İşleri Başkanı’na yeni zırhlı araba hediye edeceğinin yanı sıra gündeme ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Erdoğan’ın programı izleyici açısından sönük kaldı. Erdoğan’ın ‘Seçimde sürpriz çıkacak’ açıklaması, Barlas’ın ‘Bal gibidir’ sözleri bile programın izlenme oranını yükseltemedi.
Cumhurbaşkanı 17. sırada
Saat 22.40′da başlayan Cumhurbaşkanı İle Gündem Özel yayını toplam reytinglerde 17. sırada kaldı. Reytinglerde birinci sırada Fenerbahçe-Bursaspor Ziraat Türkiye Kupası karşılaşması yer alırken, Erdoğan 9. sırada yer alan izdivaç programı Esra Erol’la’nın yanı sıra Evleneceksen Gel, Müge Anlı İle Tatlı Sert ve Kibar Feyzo’nun da gerisinde kaldı.