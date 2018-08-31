T24 LogoT24 Logo
Gündem

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, RESEPSİYONDA, DEMİRÖREN MEDYA GRUBU TEMSİLCİLERİYLE BİR ARAYA GELDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 96'ncı yıl dönümü nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde verdiği resepsiyonda, Demirören Medya Grubu da yer aldı

31 Ağustos 2018 01:37

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın, 30 Ağustos Zafer Bayramı\'nın 96\'ncı yıl dönümü nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi\'nde verdiği resepsiyonda, Demirören Medya Grubu da yer aldı. Yaklaşık 2 bin davetlinin yer aldığı resepsiyona Demirören Medya Grubu\'ndan; Demirören Medya Grubu Başkanı Mehmet Soysal, Demirören Haber Ajansı Genel Müdürü Salih Zeki Sarıdanişmet, Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar, Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mete Belovacıklı, CNN Türk Genel Müdürü Bora Bayraktar ve Hürriyet Daily News Genel Yayın Yönetmeni Murat Yetkin katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, davetlilerin yanlarına giderek \"Hoş geldiniz\" derken, Demirören Medya Grubu Başkanı Mehmet Soysal ve Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar, Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat ile de bir süre sohbet etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
---------------------------
- Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın Demirören Medya temsilcileriyle biraraya gelmesi

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanAğustos Zafer BayramıCumhurbaşkanlığı KülliyesiDemirören Medya GrubuYaklaşıkDemirören Medya Grubu Demirören Medya Grubu Başkanı Mehmet Soysal Demirören Haber Ajansı Genel Müdürü Salih Zeki
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24