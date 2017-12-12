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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Putin'le aramızdaki yakın diyalog ikili ilişkimizin boyutunu ortaya koyuyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Mısır ziyaretinin ardından Ankara'ya geldi

12 Aralık 2017 00:07

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda resmi törenle karşıladı. İki liderin görüşmesi sona erdi, görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.

Görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Erdoğan, bu yıl içinde 8. kez bir araya geldiklerini belirterek, "Bu yakın diyalog ikili ilişkilerimizin ve bölgeye dair teşriki mesaimizin boyutlarını ortaya koyuyor" dedi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının satır başları şöyle:

-Ortak bakış açıları geliştirmeye çalışıyoruz. Siyasi seviyedeki bu ahenk iktisadi ve beşeri ilişkilerimize de yansıyor. İkili ticaret hacmimiz 2017'nin ilk 10 ayı itibariyle yüzde 10 artış göstermiştir.

-Bu yıl 4.5 milyon Rus turist ağırladık. 2018'de daha da artacaktır.

-Ele aldığımız konuların başında elbette Kudüs'le ilgili gelişmeler vardı. ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararı tüm dünyada infial yarattı. Müslümanlarla beraber, Hıristiyanları ve aklı selim Yahudileri hayal kırıklığına uğrattı. Haftasonu protestolarda İsrailli askerler 4 Filistinliyi şehit etti. Gazze uçaklarla bombalandı. İsrail yangına körükle gitmeye devam ediyor.

-Kudüs konusunda Putin'le aynı görüşteyiz.

-Suriye konusunu da ele aldık. Bundan sonraki adımımız, en kısa zamanda Soçi'de ikinci görüşme, buluşmamızı yapmaktır. Ne gibi ilave adımlar atabileceğimizi de istişare ettik. 

-S-400 konusuyla alakalı olarak ilgili arkadaşlarımız gerekli çalışmayı yapmak suretiyle bu hafta içerisine gelecek ve bu işi neticelendirecek.

Putin: Suriye konusunda Erdoğan'ın kişisel çabalarını takdir etmek istiyorum

Rusya Devlet Başkanı Putin de, Ankara'da bulunmaktan büyük memnuniyet duyduğunu söyledi. Putin'in açıklamasının öne çıkan bölümleri şöyle:

-Ortadoğu meselesi ve Suriye meselesini de ele aldık. Ülkelerimiz sıkı işbirliği içerisindeler. Suriye topraklarının neredeyse tamamı teröristlerden kurtarılmış durumda. Herhangi bir direniş olursa gerekli karşılığı vereceğiz.

-Suriye'de siyasi çözüm konusunda Soçi'de yapılan üçlü zirvede vardığımız mutabakatın yerine getirilmesini görüştük. Suriye Ulusal Diyalog Kongresi hazırlıklarını görüştük. Bu kongreye katılacak olan katılımcılar Suriye devlet yapısını ve anayasayı kabul etmesi ve BM denetiminde seçimlerin yapılmasıyla ilişkilidir.

Bu yılın sonunda yapılacak Astana'yı da görüştük.

-Ankara ve Moskova arasındaki işbirliği başarılı şekilde devam ediyor. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ocak'tan Eylül'e kadar ticaret hacmimizin yüzde 36 oranında arttığını konuştuk. Bütün bunlar ortak kararlarımız sayesinde olabildi.

-Suriye'de siyasi çözüm konusunda Soçi'deki görüşmede vardığımız mutabakatların yerine getirilmesiyle ilgili görüştük.

-ABD'nin Kudüs kararı bölgedeki durumu daha da kötüleştirmektedir. Fiilen barış görüşmelerini baltalayabilecek bir karardır. Kudüs'ün statüsü İsrail ve Filistinliler arasında doğrudan temasla belirlenmelidir.

-Sayın Erdoğan iki gün sonra İstanbul'da yapılacak İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısı konusunda beni bilgilendirdi. Rusya gözlemci olarak bu toplantıya katılacaktır.

Biz iyi komşuluk temelinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

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