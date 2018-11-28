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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, PUTİN İLE UKRAYNA'YI KONUŞTU

  Gülseli KENARLI / İSTANBUL, (DHA)  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ile bugün telefonda görüştü

28 Kasım 2018 16:34

 

Gülseli KENARLI / İSTANBUL, (DHA) 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ile bugün telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, her iki görüşmede de Karadeniz’de Rusya ile Ukrayna arasında son günlerde yaşanan gerilim ele alındı. Her iki tarafı da dinleyen ve gerilime ilişkin endişelerini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, sorunları diplomatik yollarla çözümlemenin önemini vurguladığı kaydedildi.

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