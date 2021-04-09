Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Rusya ilişkilerini geliştirecek hususlar ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna'nın güneydoğusundaki Donbass bölgesindeki durumu konuştuğunu duyurdu. Putin'in ayrıca Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin hükümleri uyarınca belirlenen Boğazlar rejiminin korunmasının önemini vurguladığı belirtildi.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Putin ve Erdoğan, telefon görüşmesi yaparak Ukrayna, Suriye ve Libya'daki durumu, koronavirüsle mücadele çalışmalarını ve Kanal İstanbul projesiyle ilgili son dönemde gündeme gelen açıklamaları ele aldı.

Putin'in Erdoğan'ın talebi üzerine Rusya'nın Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin yaklaşımlarını anlattığını belirten Kremlin, 2015 tarihli Minsk anlaşmalarının, çözümün alternatifsiz dayanağı olduğunun vurgulandığını aktardı.

Kremlin, Rus liderin Ukrayna'nın Minsk anlaşmalarından kaçınması ve son dönemde temas hattındaki durumu kızıştıracak provokatif eylemlerde bulunması nedeniyle duyduğu endişeyi dile getirdiğini belirtti.