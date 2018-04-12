Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile Suriye'yi görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD ile Rusya arasındaki füze krizi ile Suriye'yi görüştü. İki liderin yakın temas konusunda mutabık kaldıkları ifade edildi.

Cumhurbaşkanlığı kaynakları, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin’in bir telefon görüşmesi yaparak Suriye'deki son gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını belirtti.

İki liderin, yakın temasta olma konusunda mutabık kaldıkları kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ile Rusya arasındaki 'füze krizi' sonrasında dün ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmüştü.