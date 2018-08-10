T24 LogoT24 Logo
Gündem

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN PUTİN İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü

10 Ağustos 2018 19:47

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bugün Bayburt’ta bulunduğu sırada gerçekleşen telefon görüşmesinde, ikili ve bölgesel konular hakkında görüş alışverişinde  bulunuldu. Türkiye-Rusya arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin olumlu bir seyir izlemesinden, savunma sanayii ve enerji alanlarındaki işbirliğinin sürmesinden memnuniyetlerini dile getiren iki lider, Suriye ve Astana sürecine ilişkin son gelişmeleri ele aldılar.

BAYBURT/DHA
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Vladimir PutinCumhurbaşkanlığıCumhurbaşkanı ErdoğanınBayburttaTürkiyeRusyaSuriyeAstanaBAYBURTDHA
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24