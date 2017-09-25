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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, PUTİN İLE GÖRÜŞTÜ

Özgür ALTUNCU - İstanbul DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü

25 Eylül 2017 17:56

Özgür ALTUNCU - İstanbul DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı. Astana süreciyle ilgili görüş teatisinde bulunan iki liderin, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi\'nin referandum teşebbüsüne de değindikleri görüşmede, Irak ve Suriye\'nin toprak bütünlüğünü vurguladıkları belirtildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin\'in, başta bölgedeki son gelişmeler olmak üzere tüm konuları Perşembe günü Ankara\'da bir araya gelerek geniş biçimde ele alma konusunda mutabık kaldıkları öğrenildi.

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