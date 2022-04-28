Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya ve ABD arasında dün Türkiye’de gerçekleşen takasın yanı sıra Ukrayna’daki savaşa dair gelişmeler ele alındı.

Putin, görüşmede Rus pilot Yaroshenko ile Amerikan deniz piyadesi Reed'in MİT koordinesi ve gözetiminde gerçekleşen takası dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Görüşmede, MİT'in takas sürecinde üstlendiği role işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, istihbarat birimleri arasındaki eşgüdüm ve diyaloğun devam ettirilmesi gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede istihbarat birimleri arasındaki diyaloğun devamının, bölgedeki trajedilerin önüne geçilmesi ve istikrarın sağlanmasına katkı yapacağını ifade etti.

Görüşmede, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın sonlandırılması için de inisiyatif almaya ve barışa giden yolda arabuluculuk yapmaya hazır olduklarını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul görüşmelerinde yakalanan ivmeyi artırarak bölgede kalıcı barışı bir an önce tesis etmek istediklerini dile getirdi. (AA)