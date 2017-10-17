Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya'da resmi törenle karşılandı 

Varşova, 17 Ekim, (DHA)- Resmî ziyaretini gerçekleştirmek üzere Polonya’nın başkenti Varşova’da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda tarafından resmî törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı bahçesinde gerçekleşen törende heyetlerini birbirlerine takdim eden Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Polonya Cumhurbaşkanı Duda, Türkiye ve Polonya millî marşlarının çalınmasından sonra tören kıtasını denetledi.

Törenin ardından tokalaşarak basın mensuplarına görüntü veren Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Polonya Cumhurbaşkanı Duda, baş başa ve heyetler arası görüşmelerini gerçekleştirmek üzere Cumhurbaşkanlığı Sarayına geçti.

Törende; Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Millî Savunma Bakanı Nurettin Canikli de hazır bulundu.

Görüntü Dökümü:

Karşılama töreninden görüntü

