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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN PİLOT KIYAFETİYLE TEKNOFEST'TE (1)

  - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, F-16 ile alana geldi     Haber-Kamera: Cansel KİRAZ - Can EROK - İdris TİFTİKCİ - İSTANBUL DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TEKNOFEST festivalinin gerçekleştirildiği İstanbul Yeni Havalimanı'na F-16'lar eş

22 Eylül 2018 18:03

 

- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, F-16 ile alana geldi

 

 

Haber-Kamera: Cansel KİRAZ - Can EROK - İdris TİFTİKCİ - İSTANBUL DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TEKNOFEST festivalinin gerçekleştirildiği İstanbul Yeni Havalimanı\'na F-16\'lar eşliğinde geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın bulunduğu ATA uçağı, 3 F-16 eşliğinde İstanbul Yeni Havalimanı üzerinde selamlama uçuşu yaptı. Erdoğan\'ın uçağından önce F-16\'lar alana indi. Uçaklardan birinde ikinci pilot olarak Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, diğerinde ise Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz yer aldı. Daha sonra ATA uçağı havalimanı pistine indi.  Festivale katılan gençler, Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ı uçağın kapısında karşıladı. Pilot tulumu giydiği görülen Erdoğan, uçaktan inerek gençlerle tek tek tokalaştı. Erdoğan daha sonra gençlerle birlikte festival alanına yürüdü.

 

Görüntü Dökümü:

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-Uçakların gelişi

-Selamlama uçuşu

-F-16\'ların inişi

- Bakan Akar\'ın F16\'dan inmesi

-Erdoğan\'ın uçağının inişi

-Erdoğan\'ın uçaktan çıkması

-Erdoğan\'ın gençlerle selamlaşması

-Fotoğraf çekilmesi

-Detaylar

 

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