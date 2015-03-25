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Erdoğan pazarcılarla seslendi: Varsa aradaki çürük elmaları ayıklayıp yola öyle devam edin

'Çatısıyla, otoparkıyla milletimize yakışan bir pazar istiyorum'

25 Mart 2015 14:08

Pazarcılar Federasyonu ile buluşmasında konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "Meyvenin, sebzenin iyisini öne çürük çarığı arkaya koyup el çabukluğuyla bunu müşteriye verirsen olmaz. Veli nimetin olan müşterine iyi davranacaksın. Yoksa o müşteri gider süpermarkete sen de güneşin, yağmurun altında kalırsın" tavsiyesinde bulundu. Erdoğan, şöyle devam etti:

"Size tavsiyem: Varsa aradaki çürük elmaları ayıklayıp yola öyle devam etmenizdir. Bunu yaptığınız zaman bu millet sizi el üstünde tutar."

Erdoğan, ATO Congresium'da, Türkiye Pazarcılar, Meyveciler ve Sebzeciler Federasyonu üyeleriyle bir araya geldi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

2009'da elim bir kaza sonucu hayatını kaybeden sevgili Muhsin Yazıcıoğlu kardeşime Allah'tan rahmet diliyorum. Yaşantısıyla hep örnek olan birisiydi. Allah onu inşallah cennetine koyar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2009'da elim bir kaza sonucu hayatını kaybeden sevgiliMuhsin Yazıcıoğlu kardeşime Allah'tan rahmet diliyorum. Yaşantısıyla hep örnek olan birisiydi. Allah onu inşallah cennetine koyar.

Pazarcıların reklamları olmayabilir, tabelaları olmayabilir ama sizin milletimizin gönlündeki yeri çok ayrıdır. Bu yüzden pazar kültürünü yaşatmalıyız.

Benim gönlümdeki pazar çatısıyla, otoparkıyla milletimize yakışan bir pazar istiyorum. Belediyelerimizin bu yönde gayretleri olduğunu biliyorum. Belediye başkanlarına hep tavsiye ve teşvik ettim. Güzel gelişmeler var. Sık sık modern pazarların açılışlarını yaptım. Sizler de bu yönde belediyeleri teşvik etmelisiniz. Sizin milletimizle bir gönül bağınız var. Pazar kültürünün önemine inanan ve bunun devam etmesini isteyen birisi oalrak yapacağınız çalışmalara destek vereceğimden şüpheniz olmasın.

2001 yılında tarihimizde ilk defa esnafımız sokağa çıktı. Bu olayı acı bir hatıra olarak hatırlıyoruz. Toplumun büyük kısmını esnaf ve sanatkarlarımız oluşturuyor.

2002'de göreve geldiğimizde ilk işimiz esnaf ve sanatkarlarımızı ayağa kaldırmak oldu. 2002'de faiz yüzde 47'ydi. Biz bunu yüzde 4'e düşürdük. Böylece esnafımıza rahat bir nefes aldırdık. Esnafımızın kullandığı kredinin yüzde 50'sini devlet ödüyor. Yeni çıkan kanunla AVM'lerde esnafımızın da yer alması sağlandı.

Bizim tarihimizde esnaf ve sanatkar sadece ticaret erbabı değildir. Toplumu aydınlatan ve toplumu inşa eden kesimdir. Ahi teşkilatı Selçuklu ve Osmanlı'nın kuruluşunda çok önemli rol oynamıştır. Ahiliğin özünü kardeşlik oluşturur.

Esnaf ahlakı olandan bu millete zarar gelir mi? Sizler pazarcı esnafı olarak ölçerken ve tartarken adaleti yerine getirdiğinize inanıyorum. Tartmada hile yapanları uyardığınızı ve dışladığınızı biliyorum.

Büyük balığın küçük balığı yuttuğu değil herkesin birbirini kolladığı bir sistemi istiyoruz.

Yabancı seyyahlar bizim ülkemiz için yazdıklarına bakarsanız hep esnaflığın güzel yönlerinden bahseder.

Meyvenin, sebzenin iyisini öne çürük çarığı arkaya koyup el çabukluğuyla bunu müşteriye verirsen olmaz. Veli nimetin olan müşterine iyi davranacaksın. Yoksa o müşteri gider süpermarkete sen de güneşin, yağmurun altında kalırsın.

Size tavsiyem: Varsa aradaki çürük elmaları ayıklayıp yola öyle devam etmenizdir. Bunu yaptığınız zaman bu millet sizi el üstünde tutar.

Belediye başkanı, Başbakan olunca imkanım kalmadı ama daha önce Kasımpaşa'da hep cuma pazarındaydım.

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