Cumhurbaşkanı Erdoğan: Affedersiniz rahmini aldıran kadınlar...

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Mardin'de toplu açılış töreninde "paralel yapı" dediği Gülen cemaatini eleştirerek "Soru çalmaktan, şantaja, karanlık cinayetlerdeki el izlerine kadar yemedikleri halt kalmamış" dedi.

Erdoğan konuşmasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun SGK Genel Müdürü olduğu dönemi de eleştirerek "Dün akşam bir kanalda SGK'nın 90'lı yıllardaki halini izledim. Yanlış iğne ile kolunu kaybeden yavrularımız, affedersiniz rahmini aldıran kadınlar, yanlış tedaviler SSK'nın genel müdürü orada duruyor, rahmetli Savaş Ay soruyor, verdiği cevabı gördünüz değil mi, gülüyor" dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

Sizleri beklettim, hamd olsun hava güzel. Ama siz başka güzelsiniz. Anlamlı güzelliklere sahip olan Mardin'e ve sizlere şükranlarımı sunuyorum. Toplam yatırım 580 trilyon olan 31 ayrı eser ve hizmeti Mardin'e kazandırıyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığımız Kürtçe Kur'an-ı Kerim mealini bastırdı ve milletimize sundu.

Hükümetimizin ilk işi olağanüstü hali kaldırmak oldu. Bunu biz kaldırdık. Benim Kürt vatandaşım istedi diye kaldırdım. Yoksa şu anda terör örgütünün desteğinde olan parti o zaman yoktu bile. Onların tehdidiyle olmadı bunlar. Ama şimdi, Van'da billboardlar basmışlar, bunların musluklarından kan akıyor, kan. Hamdolsun bizim musluklarımızdan berrak su akıyor. Farkımız bu. Bunlar şehirlerimizi susuz bıraktılar, biz Devlet Su İşleri olarak oralara su götürdük.

Bütün bu bölgede, okullar, hastaneler yaptık. Bu beyefendiler dayattı diye mi yaptık? Bütün attığımız adımlarda, TRT Arabia, 2010 yılından beri yayında. Mardin'deki Arap kardeşlerim de bundan istifade ediyorlar. Bizim derdimiz, Türküyle, Kürdüyle, Arabıyla herkese bu hizmeti götürmek. Çünkü biz yaradılanı, yaradandan ötürü sevdik.

‘Bizim kitabımızda ayrımcılık yok’

Bu ülkenin yönetimine, insanı yaşat ki, devlet yaşasın anlayışını biz hakim kıldık. Önce devlet değil, önce insan, sonra devlet. Devlet, halkının hizmetkarı olacak. İnsanları etnik kimliklerine göre tasnif etme dönemi geride kaldı. İnanmayan varsa gelsin Mardin'e baksın. İnsanları inançlarına, mezheplerine göre tabi tutma devri çok gerilerde kaldı. Bizim kitabımızda ayrımcılık yok da onun için.

Doğuya dev yatırım

Doğu ve Güneydoğu'ya yaptığımız yatırım 100 milyar doları buldu. Sadece Mardin'e 12 yılda yaptığımız yatırım ve destek 14 katrilyon. Tarımıyla, eğitimiyle, enerjisiyle, ulaşımıyla bütün alanlarda yatırım yaptık.

Mardin'e 220 kilometre yol

79 senede Mardin'e yapılan yol 29 kilometre. Biz 12 senede 220 kilometre bölünmüş yol yaptık. Artuklu Üniversitemiz 5 binden fazla öğrencisiyle Kürtçe ve Süryanice dillerini kapsayan Yaşayan Diller Enstitüsü'yle ortada. Dünyanın birçok bölgesinden öğrenciler, araştırmacılar buraya geliyor. Hızlı Tren, Mersin, Adana, Gaziantep, Urfa hattıyla Nusaybin'e kadar gelecek.

Artık yolu suyu olmayan köy kalmayacak. Ülkemizin 80 vilayetiyle birlikte Mardin'de de yılların ihmallerini giderdik.

Tek parti zihniyeti devlet ile millet arasını açtı

Milli değerleriyle kavgalı, tek parti zihniyetinin ürünleri olan sıkıntılar, devlet ile millet arasında uçurumlar yarattı. Kimi yerlerde kültürel çeşitlilik yok sayıldı, etnik temeller görmezden gelindi. Üniversite kapısından başörtülü kızlarımız gözleri yaşlı şekilde geri çevrildi.

Sizlere artık üniversitelerde başarılı olmalı ve birilerine ispat etmelisiniz. Kürtçe ve Arapça konuştuğu için devlet dairelerinde hor görülenler vardı. Bu ülkede, Ankara'nın merkezinde, başlarındaki kasket ve altlarındaki şalvar olduğu için insanların alınmadığı dönemler oldu. Bu sorunlar birikti ve bizi devletine yabancı bir millet yaptı. Gelir dağılımındaki adaletsizlik, her şey zirveye çıkmış durumdaydı. Biz hem demokrasi hem ekonomi alanında reformlar yaparken, bu sorunların üstesinden gelmenin çabasını verdik. Eski Türkiye'nin alışkanlıklarını yıkmak hiç kolay olmadı. Gününü kurtarmak peşindeki Türkiye'ye 2023 vizyonunu biz kazandırdık.

Hakkâri Havalimanı 2 yıl gecikti

Bu ay içinde Ordu Giresun havlamanını açağıız. Hakkari havalimanı terör örtgütünün tehditleri yüzünden 2 yıl gecikti. HDP tamamen ideolojik bir yapıyla karşı çıktı. Her tarafı pislik götürsün bunların umrunda değil. Tek vatan, tek millet, tek bayrak, tek devlet. Bizim rabiamız bu.

Haftasonu Batman ve Diyarbakır'daydık. Batman ve Diyarbakır Belediye Başkanlarının havalimanına geleceğini söylediler. Bu şekilde olursa bende kendilerini makamlarında ziyaret ederim dedim. Her ikisi de yukardan talimatı aldılar. Talimatı alınca ikisi de gelemedi. Ben de milletimin verdiği yetkiyi bunlara çiğnetmem ki. Yüzde 52'yle seçilmiş bir Cumhurbaşkanı olarak bu yetkiyi çiğnetmem ki. Bugün yine aynısı oldu. Siirt'te de burada da, beyefendilerin işleri çıkmış. Gelememişler. Bu şekilde olunca da kusura bakmasınlar, bunlar önce nezaket kurallarını öğrenecekler. Protokolleri öğrenecekler. Çanakkale Zaferlerinin anma törenlerinde, CHP'li başkanı havalimanı geldi, karşıladı. Ben de makamına gittim, ziyaret ettim. Çanakkale'deki hizmetler hakkında brifing aldım kendisinden. Anlayış budur. Bunlara 5 koyun verin güdemezler. Kin, nefret üzerine inşaa edilmiş bir yapıları var. Biz milletimizim bütünüyle, tüm insanlarımız için,demokrasi, hak ve özgrülükler alanında sayısız reformlar gerçekleştirdik.

‘Sandığın özgürlüğünü tehdit ediyorlar’

Bölücü örgüt sözünü tutmadı. Silah bırakmadılar. Verilen sözler yerine getirilmedi. Siirt'de bir muhtarı öldürdüler. Şimdi kalkmış, seçimden sonra şöyle olur diye bölge halkını, hem de sandığın özgürlüğünü tehdit altına almaya çalışıyorlar.

Biz kimseyi tehdit etmiyoruz diyorlar. İnsanda biraz utanma olur yahu. Bunlara cevap vermek lazım. Kimse kör değil Herkes her şeyin ne olduğunu biliyor. Millet senin Kabe'nin neresi olduğunu merak ediyor. Kürt kardeşlerimi inançlarından, kültürlerinden kopartıp ideolojik saplantılarınla sürüklemek istediğin yeri biz çok iyi biliyoruz.

Bölücü terör örgüt ve onun güdümündeki parti kendilerine yoldaş buldu. Paralel örgüt ile el ele verdiler. Züccaciye dükkanına girmiş fil misali kırık dökerek gidiyorlar. Haram yemedik diyorlar. Sınav sorularını çalanların ağzına helal kelimesi yakışmıyor. Pensilvanya'dan gelen talimatlar Kandil'den gelen emirlerle Yeni Türkiye'nin önü kesilmek isteniyor.

Hukuka darbe yapıp, haram yemedim diyorlar. Soru çalmaktan, şantaja, karanlık cinayetlerdeki el izlerine kadar yemedikleri halt kalmamış.

Kardeşlerim yeni Türkiye için yeni anayasa ve başkanlık sistemi için biz artık bir kararlı yoldayız ne kadar çırpınsalar boş ok yaydan çıktı hedefine mutlaka ulaşacak. 27 Nisan bildiri ile eski Türkiye yolundan gittiler biz dik durunca sonra 367 diye bir garabeti Meclis'te karşımıza çıkardılar. Biz Allah'ın huzurunda rükuda eğilmekten başka hiçbir makamda eğilmedik bu can bu bedende oldukça kararlılıkla yürüyeceğiz. Yeni Türkiye'ye evet mi, yeni anayasaya evet mi, başkanlık sistemine evet mi?

'Asgari ücret açık artırmaya

çıkarıldı, var mı alan?'

Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. İnşallah kapsamlı anayasa değişikliği ile bu yolun önünü açacağız. Sakın ha yanlışa düşmeyelim. Asgari ücret açık artırmaya çıkarıldı var mı alan?

'Affedersiniz rahmini aldıran kadınlar'

Böyle bir şey olur mu? Dün akşam bir kanalda SGK'nın 90'lı yıllardaki halini izledim. Yanlış iğne ile kolunu kaybeden yavrularımız, affedersiniz rahmini aldıran kadınlar, yanlış tedaviler SSK'nın genel müdürü orada duruyor, (Kemal Kılıçdaroğlu – T24) rahmetli Savaş Ay soruyor, verdiği cevabı gördünüz değil mi, gülüyor. Bu çileleri biz de çektik şimdi böyle bir şey var mı? İstediğiniz hastaneye gidip ilacınızı alabiliyor muzunuz? Artık devlet vatandaşının hizmetinde eksikliklerimiz var ama bunları da aşacağız gereken cevabı gereken yere hep birlikte vereceğiz.