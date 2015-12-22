Cumhurbaşkanı Erdoğan: Paralel yapı bizi ciddi manada çok yoruyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "Paralel yapı milletimizin kutlu yürüyüşünü sabote etmek için kullanılan ne ilk ne de son yapıdır" açıklamalarında bulunan Erdoğan, "Paralel yapı bizi ciddi manada çok yoruyor" dedi.

İstanbul Dostluk Derneği Üyeleri’ni kabul töreninde konuşan Tayyip Erdoğan, paralel yapı mensuplarının şu anda hukuk önünde hesap verdiklerine işaret ederek, "Bu millet ihaneti sırtından bıçaklanmayı asla affetmez" şeklinde konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Adalet, merhamet, muhabbet ve hizmet Peygamberi Hz. Muhammed (SAV)'ı hürmet ediyorum. Bu gece edilecek duaların, akıtılacak gözyaşlarının tüm milletimiz ve tüm mazlum ve mağdurlar için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Rabbim'den bu geceyi zulmün, çatışmanın, kan ve gözyaşının dinmesine vesilme olmasını diliyorum.

Bizden önceki nesiller gerçekten çok zor şartlar altında tüm imkansızlıklara rağmen mücadele ettiler. Onlar hiçbir zaman yılgınlığıa düşmeden, umudu daima diri tutarak hak bildikleri yolda halis niyetle yürüdüler. Bugün burada birarada olabiliyorsak şüphesiz bu önce Allah'ın takdiridir sonra da bu davaya gönül vermiş dostlarımızın fedakarlıklarının neticesidir.

Meselenin mevki makam, malk mülk olmaktan ziyade gönülleri kazanmak olduğunu şeklinde çalışıyoruz. Şahsım için bir onur meselesi olan bu yol arkadaşlığımızı daim eylesin.

Tarih hepimiz için çok önemli bir ibret vesikasıdır. Geçmişi bilmeden bugünü kavrayamayız. Bugünü bilmeden de geleceği inşa edemeyiz. Tarihten aldığımız ilhamla geleceğe yürürüz. Bu sebeple sık sık hafızalarımızı tazelemeye ihtiyacımız var. Bizden önceki nesillerin başından geçenleri tekrar tekrar gözden geçirmeliyiz.

Paralel yapı mensupları şu anda hukuk önünde hesap veriyor.

Ne diyorlar "Haram lokma yemedik" şov yapıyorlar. Sınav sorularını çalmaktan, himmet paralarını yemeye kadar gırtlaklarına kadar harama batmışlar. Bunları maşa olarak kullanan çevreler bunların beceriksizlikleri karşısında bunları terk etmeye başladı.

"17 Aralık ülkemize hayırlara vesile oldu"

17 Aralık ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmuştur. Paralel yapı bir tehdit olarak Milli Güvenlik Siyaset Belgesi'ne girdikten sonra çok daha hızla ilerlemeye başladı. Şu anda ABD'de bu mücadele ciddi olarak sürüyor ve orada da ciddi rahatsızlıklar oluşmaya başladı. Bir dönem DAEŞ'e destek veren ülke gibi göstermek için kapı kapı dolaştılar. Hamdolsun bu iftira kampanyalarını da boşa çıkardık. Paralel yapının uluslararası bağlantılarının üzerine de gidiyoruz. Pensilvanya'daki çete liderinin ülkemize iadesi konusundaki süreci de takip ediyoruz. İnşallah çete lideri başta olmak üzere diğer kaçakları da adalete teslim edeceğiz

Paralel yapının kurumlarda tahrip ettiği güven duygusunu hızla tamir etmemiz gerekiyor.

"İhanetin ilacı yoktur"

Bu millet ihaneti sırtından bıçaklanmayı asla affetmez. Hatanın özürle giderilebilmesi mümkündür ama ihanetin ilacı yoktur. İnşallah biz de bu ihanet çetesini ülkemiz için tehdit olmaktan çıkaracağız. Bunu hep birlikte gerçekleştireceğiz. Paralel yapının eğitimde, medyada, hukukta, iş dünyasında tahrip ettiği duyguları tekrar temin etmemiz gerekiyor. Paralel yapı milletimizin kutlu yürüyüşünü sabote etmek için kullanılan ne ilk ne de son yapıdır. Bugün de PKK, DHKP-C ve DAEŞ gibi çetelerle bu operasyonlar devam etmektedir. Artık eskisi gibi dengeleri ile oynanan zayıf bir ülke değiliz.

"Türkiye terörle terbiye edilemez"

Türkiye terör üzerinden terbiye edilemeyecek kadar güçlü bir ülkedir.

Üzüldüğüm nedir biliyor musunuz? Bu örgütün PKK ile elele olmasıdır. Bugün Doğu ve Güneydoğu'yu izlerken baktık ki onlarla beraber çalışıyorlar. O bizim için ayrı bir üzüntü meselesiydi. Onlar bunu ne yazık ki kendi ruh dünyalarına sindirmişler. 1 Kasım itibariyle Yeni Türkiye'nin inşası yolundaki yolumuza başlıyoruz.

Sözlerimize son verirken bir kez daha Mevlid-i Nebevi'nin ülkemize ve milletimize hayırlara vesile olmasını diliyorum."