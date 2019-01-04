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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pakistan'ın FETÖ kararından memnunuz

Erdoğan, Türkiye'ye resmî ziyarette bulunan Pakistan Başbakanı İmran Han ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi

04 Ocak 2019 20:03

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmî ziyarette bulunan Pakistan Başbakanı İmran Han ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.

Erdoğan, Pakistan Yüksek Mahkemesi'nin ülkede Gülen cemaatine ait okulların kapatılmasından dolayı memnuniyetlerini dile getirdi. Erdoğan, "FETÖ'ye yönelik Pakistan Yüksek Mahkemesi'nin aldığı karara karşılık teşekkür ettik" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Han ile Beştepe Millet Camisi'nde cuma namazı kıldı.

Erdoğan ve Han, cuma namazı sonrası baş başa görüşme için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı görüşme, 2 saat 10 dakika sürdü.

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