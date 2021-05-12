T24 LogoT24 Logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Han ile telefonda görüştü

12 Mayıs 2021 21:30

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Pakistan ilişkilerini geliştirecek adımlar ile İsrail'in Filistin'de gerçekleştirdiği saldırılar başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, İsrail’in Kudüs, Gazze, Mescid-i Aksa ve Filistinlilere yönelik saldırıları ile insanlık ve hukuk dışı uygulamalarına karşı somut adımlar atılması için girişimlerini sürdürdüklerini belirterek, uluslararası camianın İsrail’e güçlü ve caydırıcı bir ders vermesi için Türkiye ve Pakistan’ın birlikte yapacağı çalışmaların önemli olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Pakistan Başbakanı İmran Han, birbirlerinin Ramazan Bayramı'nı da tebrik etti.

İmran HanRecep Tayyip ErdoğanPakistan
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24