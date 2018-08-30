Cumhurbaşkanı Erdoğan: Oyunu bozduk!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Suriye sınırlarımız boyunca oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yıktık, oyunu bozduk. Sincar'ın yeni bir Kandil'e dönüşmemesi için kararlılığımızı her fıratta dile getiriyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında 24 Haziran seçimleri öncesinde rakibi olan olan CHP’nin adayı Muharrem İnce’nin kampanyası sırasında sık sık dile getirdiği sözleri de kullandı. Erdoğan, “Zaman zaman kullandığım meşhur meseldir, ‘Bir mıh bir nalı, bir nal bir atı, bir at bir süvariyi, bir süvari bir vatanı kurtarır. Bu mücadele her katkıyı içinde barındırdığı için çok değerlidir. Ülkemize yapılacak en büyük hizmet birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sahip çıkmak olacaktır” diye konuştu.

"İdlip'de yeni bir Halep faciası yaşanmaması ortak çalışmalar yürütüyoruz"

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonunda konuşan Erdoğan'ın sözlerinin satır başları şöyle:

-Türkiye güçlendikçe karşı karşıya kaldığımız sorunların, uğradığımız saldırıların boyutu da büyüyor.

-Irak'ta sınırımızın Kandil istikametini güvenli hale getirmeye başlayarak, 34 yıllık bir başka tezgahı daha bozma yolunda adımlar atıyoruz.

-Suriye'de Münbiç'i Amerikalılarla görüşerek, teröristlerden arındırmanın yollarını arıyoruz. İdlip'de yeni bir Halep faciası yaşanmaması için Ruslar ve İranlılarla ortak çalışmalar yürütüyoruz.

"Ekonomik çöküş yaşamıyoruz"

-Bundan çeyrek asır önce, Türkiye'yi 3-5 milyar dolarlık operasyonlarla ekonomik olarak çok derin krizlere sokabiliyorlardı. Bugün bu rakamın 10-20 katı büyüklüğünde operasyonlara maruz kalıyor, yine de beklendiği gibi ekonomik çöküş yaşamıyoruz ve Allah'ın izniyle de yaşamayacağız.

-Eskiden siyasi ve diplomatik olarak kolayca köşeye sıkıştırılabilen, Avrupa'da, Amerika'da rüzgar esse nezle olan bir Türkiye vardı. Bugün neredeyse her gün aleyhinde açıklamalar yapılmasına rağmen, malum kredi derecelendirme kuruluşlarının o sanal verdikleri notlarla bize provokatif dereceler ilan etmelerine rağmen biz kendi yolunda kararlılıkla ilerleyen bir Türkiye'de yaşıyoruz.

-Türkiye'yi parmaklarının ucunda oynattıkları devletçiklerle karıştıranlara bu ülkenin binlerce yıllık tarihini hatırlatmak zorunda kalıyoruz.