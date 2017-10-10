T24 LogoT24 Logo
Spor

Cumhurbaşkanı Erdoğan; Osman Çakmak ve Uğur Özcan ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere'yi 2-1 mağlup ederek Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda şampiyonluğa ulaşan Milli Takım'ın teknik direktörü Uğur Özcan ve takım kaptanı Osman Çakmak ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi

10 Ekim 2017 01:36

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere\'yi 2-1 mağlup ederek Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası\'nda şampiyonluğa ulaşan Milli Takım\'ın teknik direktörü Uğur Özcan ve takım kaptanı Osman Çakmak ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak\'ın telefonuyla gerçekleşen görüşmede, Erdoğan, Özcan\'ı ve Çakmak\'ı tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çakmak ile yaptığı konuşmada Türkiye\'ye döndüğünde takımı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi\'nde ağırlayacağını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Görüşmeden detaylar

Ali DANAŞ - Serhan TÜRK - Olgucan KALKAN

Haber Kodu : 171009192

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanAvrupa Ampute FutbolMilli TakımUğurOsmanGençlikSpor Bakanı Osman Aşkın BakErdoğanCumhurbaşkanı ErdoğanTürkiyeCumhurbaşkanlığı KülliyesiGÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ GörüşmedenDANAŞ

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24