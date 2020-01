Cumhurbaşkanı Erdoğan: Oradaki dağlar alınmaya başlandı, Afrin'e ilerliyoruz, az kaldı  

Behçet DALMAZ-Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- CUMHURBAŞKANI ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı ile düne kadar sırtlarını dayadıkları güce güvenerek Türk milletine meydan okuyan teröristlerin inlerini başlarına yıktıklarını söyledi. Harekat kapsamında sabah öldürülen terörist sayısının 823\'e çıktığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Oradaki dağlar alınmaya başlandı. Şimdi Afrin\'e doğru ilerliyoruz, az kaldı\" diye konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ak Parti\'nin 6\'ncı Olağan İl Kongresi\'ne katılmak için Muş\'tan, helikopterle Bitlis\'e geldi. Cumhurbaşkın Erdoğan\'ın katılacağı kongrenin yapılacağı İsmail Eren Spor Kompleksi\'ne gelenler, 3 ayrı noktada kurulan polis noktasından geçerek içeri girdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kongre öncesi otobüsün üzerinden spor kompleksinin önünde bekleyen kalabalığa seslendi. Zeytin Dalı Harekatı\'nda sabah aldığı bilgiye göre 823 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Silahlı Kuvvetlerimiz Afri\'nde. Afrin\'de benim halkıma, milletime zulmeden, benim Bitlis\'imde adeta mezarlıklarda mahkemeler kuran o PKK\'ya, PYD, YPG\'ye oraları mezar etti mi? Onlara dedik ki; \'Bu ülkede benim, halkımızın, milletimizin huzurunu kaçırmayın. Eğer milletimizin huzurunu kaçırırsanız, bak sizin başınıza F-16 oluruz. Helikopterlerimiz, toplarımız, tüfeklerimiz ile sizi o inlerinizde yok ederiz\' demiştik. O kurdukları mahkemeler şimdi nerede, o sahte mezarlar nerede? Sizden dimdik duruş istiyorum. Korkaklar zafer anıtı dikemez. Öleceksek bir kere öleceğiz. Ama onlar her gün ölecek. Sabah aldığım rakam 823 PKK, PYD, YPG\'li yok edildi. Oradaki dağlar alınmaya başlandı. Şimdi Afrin\'e doğru ilerliyoruz, az kaldı\" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mart 2019\'da belediye seçimleri yapacaklarını belirterek, \"Önce ana kademeye sesleniyorum, Mart 2019 belediye seçimi yapacağız. Belediyeleri yeniden seçeceğiz\" dedi.

Otobüsün üzerindeki konuşmasını tamamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra kongrenin yapıldığı salona geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, salonda tezahüratlarla karşılandı. Bir grup partili, \"Reis, bizi Afrin\'e götür\" sloganları atınca Cumhurbaşkanı Erdoğan,\"İnşallah Afrin\'e gitmek gerektiği anda birlikte gideceğiz. Ne diyoruz, yürüyeceksin, millet yürüyecek arkanızdan\" diye cevap verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmasında millet olmanın kolay olmadığını söyledi. Erdoğan, \"Ülkemize kurulan tüm kumpasları, sahiplerinin başlarına geçireceğiz. Millet olmak öyle kolay değildir. Köklü bir ortak geçmişiniz, ortak idealleriniz, değerleriniz yoksa, millet olamazsınız. Sadece sıradan bir topluluk olarak kalırsınız. Biz milletiz\" diye konuştu.

\'NE HESAP UZMANI KEMALLER, NE MUHASEBECİ KENANLAR EKSİK OLUR\'

Dava büyük olunca, çıkan sorunların da büyük olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Mücadele amansız olunca size karşı beslenen husumet de ona göre sertleşiyor. Bugün Türkiye olarak sınırlarımız içinde ve dışında terör örgütleriyle savaşıyoruz. Ülkemiz içinden birileri de fırsat bulduklarında her yerde ve her zaman adeta bizimle savaşıyor. Milletimiz sadece devletine savaş açanları görmekle kalmıyor, onların arkasında kimlerin durduğunu da iyi biliyor. Bu ülkede ne hesap uzmanı Kemaller, ne muhasebeci Kenanlar eksik olur. Unutmayın, aynı zamanda bu ülkeye daima damgasını Sultan Alparslanlar, Ertuğrul Gaziler. Dün Fırat Kalkanı, bugün Zeytin Dalı Operasyonu\'nu yürüten aslanlarımız, Mehmetlerimiz var\" şeklinde konuştu.

\'ASLANLAR SAHAYA ÇIKINCA, ÇAKALLARA KUYRUĞUNU KISTIRIP KAÇMAK DÜŞER\'

Bu millete yürek ve bilek gerektiren meselede kimsenin geri adım attıramayacağını ifade eden Erdoğan, \"Aslanların sahaya çıktığı yerde çakallara kuyruğunu kıstırıp kaçmak düşer. Daha düne kadar sırtlarını dayadıkları güce güvenerek bu millete meydan okuyan teröristlerin, inleri başlarına geçince nasıl sürüngene döndüklerini görüyorsunuz. 823 terörist etkisiz hale getirildi. Bu millet böyle bir günde nasıl meydana çıktığını ortaya koymuştur. Bu millete yürek ve bilek gerektiren meselede kimse geri adım attıramaz\" ifadelerini kullandı.

\"BAY KEMAL YİĞİTSEN AÇIKLA\"

Konuşmasında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu\'nu da eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle şunları söyledi:

\"Türkiye\'de sözde bir anamuhalefet var, biri çıkıp diyor ki, \'PYD bir terör örgütü değildir.\' Senin zaten PKK\'dan ne ayrılığın var ki. \'PKK için terör örgütü değildir\' diyorlar. Çünkü onlar terör örgütünün verdiği destekle girdiler. Yoksa demokratik yollardan değil. Bitlis\'teki bütün ilçelerimizi, köylerimizi tehdit ederek aldıkları oylar ile gelip girdiler, Fakat, şunu unutmayın; korkaklar zafer anıtı dikemezler. Bakıyorsunuz, bir başka milletvekili çıkıyor Türkiye\'nin Afrin\'e girişini işgal olarak ifade ediyor. Anamuhalefetin başındaki zata sesleniyorum; Ey Bay Kemal, şimdi kongre yapıyorsun. Söyle bakalım, bu PYD terör örgütü müdür? Eğer yiğitsen terör örgütü olduğunu açıkla. PKK terör örgütü müdür, eğer yiğitsen açıkla. YPG terör örgütü müdür, eğer yiğitsen açıkla. Ama açıklayamayacaksın. Çünkü sen onların Meclis\'teki temsilcileriyle kol kola dolaşan birisisin. Ak Parti\'nin böyle bir derdi yok. Ak Parti, aka ak, karaya kara diyen bir partidir.\"

\'TÜRKİYE KÜRESEL BİR GÜÇ OLARAK YÜKSELİYOR\'

Türkiye\'nin hem bölgesel, hem de küresel güç olarak yükseldiğini belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, \"Sizden istediğimiz, bize kula kul olmak yakışmaz. Kimse gücenmesin, kırılmasın. Biz beşer planında birilerinden yardım istemeyiz. Onlardan güç kuvvet istemeyiz. Bize Allahımız yeter. Yolculuğumuza da böyle devam edeceğiz. Gerek bölgemizde, gerek dünyada küresel bir güç olarak Türkiye şu anda yükseliyor. Bunu tüm alanlarda gerçekleştirmek zorundayız. Tek çiçekle bahar gelmeyeceği gibi, tek kanatla da uçmak mümkün değildir. Ülkemizi her alanda elde edeceğimiz başarılar ile çiçek bahçesine döndürmekle kararlıyız. Kendi dönemimizde de akla hayale gelmeyecek kumpaslarla, oyunlarla bizi aynı tuzağa sürüklemeye çalıştılar. Vesayetin gücünü kırdığımız noktada toplumsal kaos çıkartmak için sokağı tahrik ettiler, amaçlarına ulaşamadılar\" diye konuştu.

\"ESKİ ALIŞKANLARI GEREĞİ EKONOMİYİ DE BİR SİLAH GİBİ KULLANIYORLAR\"

Türkiye\'nin önüne kesmeye, diz çöktürmeye çalıştıklarını kaydeden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, \"FETÖ ihanet çetesini kullanarak yargıdan, emniyete, orduya kadar her alanda darbe teşebbüsleri ile önümüzü kemsek istediler. Bölücü terör örgütünü hem içeride, hem dışarıda büyütüp, şımartıp üzerimize saldılar. Eski alışkanlıkları gereği, ekonomiyi de bir silah gibi kullanarak ülkemize diz çöktürmeye çalıştılar. Biz ise yapılan her saldırıya hedeflerimiz ve gayretimiz sürekli yükselterek cevap verdik. Onlar milletimizi bölmeye çalıştılar. Biz birliğimizi, beraberliğimizi daima güçlü kıldık\" dedi.

\"BU AB NE MENEM BİR KURULUŞTUR?\"

Avrupa Birliği\'ne de eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Çok enteresandır Avrupa Birliği Parlamentosu toplantısında bir grup milletvekilleri, parlamenterler boyunlarına paçavralar bağlamışlar. Bu AB ne menem bir kuruluştur? Bir taraftan PKK\'yı terör örgütü olarak tanıyacaksın diğer taraftan terör örgütünün paçavralarını boynuna takıp parlamentoya girenlere buyur diyeceksin. Bu nasıl bir anlayış, birliktir? Böyle bir şeyi nasıl yapabilirsiniz? Türkiye\'den sesler yükselince, \'Türkiye niye bu kadar saldırıyor\' deniliyor. Biz saldırmıyoruz, sadece uyarıyoruz. Asıl saldıran varsa o da sizsiniz. Bugüne kadar Avrupa\'da terör örgütünü besleyen, ayakta tutan ülkeler var. Biz de şimdi sizleri uyarıyoruz; bak bunları uyarmadan eğer siz kenara köşeye sıkıştırmazsanız, bilesiniz ki Türkiye sizi uyarmaya devam edecektir. Siz terör örgütleri ile ele le kola olduğunuz sürece, bilesiniz ki biz sizi uyarmaya devam edeceğiz\" diye konuştu.

\"AFRİN\'DE KULLANILAN SİLAHLARIN YÜZDE 60\'I, 70\'İ YERLİ BAY KEMAL\"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrin\'de kullanılan silahların yüzde 60, 70\'nin yerli olduğunu belirterek, \"Afrin\'de kullanılan silahların yüzde 60, 70\'i yerli Bay Kemal. Yıllarca şu Amerika bize insansız hava aracı vermedi. Bizzat kendileri ile görüştüğümde, \'kongreden izin çıkarsa\' dedi. Kongreden izin çıkmadı. Kötü komşu, bizleri ev sahibi yaptı. Şimdi insansız hava araçların silahlısını da silahsızını da yapıyoruz. Şu anda bizim silahlı insansız hava araçları ile Burseya Dağı\'nı da vuruyoruz, vuracağız. Bu ülke toplu iğne yapamıyordu, nereden nereye\" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, \"Toplam 7 belediyesinin 4\'ü kayyum tarafından yönetilen bir Bitlis asla bizim görmek istediğimiz bir Bitlis değildir. Bunun için 2019 Mart\'ında 7\'de 7 haberi bekliyorum\" diyerek sözlerini tamamladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasının ardından helikopterle Batman\'a hareket etti.

FOTOĞRAFLI