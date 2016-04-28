Erdoğan: Kut'ül Amare zaferini tarihten kazımaya çalıştılar, yarın resmi anma yapacağız

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 29 Nisan 1916'da bugünkü Irak'ta Osmanlı ordusunun İngiliz ordusunu yendiği Kut'ül Amare savaşıyla ilgili olarak, "Yarın yüzüncü yıldönümünü idrak edeceğimiz Kut’ül Amare zaferi var ki adeta tarih sayfalarından ve milletin hafızasından silinmeye çalışılmıştır" dedi. Erdoğan, "1916’da beşi general, beşi subay, 13 bin askerle teslim olan İngiliz ordusu için bu tarih kara bir gündür. Ama sanki bu tarih İngilizler için değil, bizim için kara bir günmüş gibi sakladılar" diye konuştu. Erdoğan, "Yarın başbakanımız ve genelkurmay başkanımızın katılacağı bir törenle şanına yaraşır şekilde resmen anacak ve şehitlerimizi, kahramanlarımızı yad edeceğiz" dedi.

İmam Hatipliler Derneği'nce Sinan Erdem Spor Salonunda düzenlenen "Önder İmam Hatip Gençlik Buluşması"na katılan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Son birkaç yüzyıl dünyaya hakim olan düzen artık çatırdamaktadır. Yaşanan sancılar, üst üste gelen krizler yeni bir değişim dalgasının habercisidir. Bu süreci çok iyi değerlendirmeliyiz. İslam dünyasının umudu Türkiye’dir, bu böyle biline. Türkiye’nin umudu da sizlersiniz. Bunun büyük bir sorumluluk olduğunu biliyorum, bu kaçışı telafi olmayan bir görevdir. Ne diyor şair? “Sakın kader deme, kaderin üstünde bir kader vardır, ne yapsalar boş, göklerden gelen bir karar vardır.” Ben imam hatiplilere Türkiye ile birlikte tüm ümmetin hatta tüm insanlığın geleceğini inşa etme vazifesinin verileceğine inanıyorum. Her kardeşimden bu şuurla çalışmasını, mücadele etmesini bekliyorum.

Kut'ül Amare anmaları

Gençler, o dönemden kalan birer hatıra olan ağıtlarımız milletin duygularını çok güzel ifade eder. Kışlanın önünde redif sesi var, bakın çantasında acep nesi var. Bir çift kundurasıyla bir de fesi var. Böylesine zor şartlarda verdiğimiz mücadelede kazandığımız zaferler dahi birileri tarafından özellikle milletimizden gizlenmiştir. Çanakkale Savaşı geçtiğimiz yüzyılın en büyük savaşlarından biri olmasına rağmen yeni nesillerin zihnine nakşedilmemiştir. Yarın yüzüncü yıldönümünü idrak edeceğimiz Kut’ül Amare zaferi var ki adeta tarih sayfalarından ve milletin hafızasından silinmeye çalışılmıştır. Bu büyük zaferin kahramanlarını Süleyman Askeri’yi, Nurettin Paşa’yı, Halil Paşa’yı rahmetle, saygıyla, minnetle yad ediyorum. İngilizlerin kısa sürede Bağdat’ı ele geçirmeyi planladı. 1916’da beşi general, beşi subay, 13 bin askerle teslim olan İngiliz ordusu için bu tarih kara bir gündür. Ama sanki bu tarih İngilizler için değil, bizim için kara bir günmüş gibi sakladılar.

Yarın başbakanımız ve genelkurmay başkanımızın katılacağı bir törenle şanına yaraşır şekilde resmen anacak ve şehitlerimizi, kahramanlarımızı yad edeceğiz. Herkesin Osmanlı ordusunun dağılacağını sandığı bu mücadeleler sayesinde vatanımızı kurtarabildik. Esasen İstiklal harbimiz bu mücadelenin sadece bir halkasıdır.