Cumhurbaşkanı Erdoğan, ölümünün 24. yılında Özal'ın kabrini ziyaret etti

8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal, vefatının 24. yılında kabri başında anıldı.

Topkapı'daki Anıtmezar'da düzenlenen törene, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da katıldı. Cumhurbaşkanı, daha sonra idam edilen eski başbakanlardan Adnan Menderes'in ve Milli Görüş hareketinin lideri Necmettin Erbakan'ın mezarını ziyaret etti.

Özal'ın eşi Semra Özal, çocukları Ahmet ve Efe Özal, gelinleri Elvan ve Sinem Özal, torunları Turgut, Merve ve Serra Özal'ın da hazır bulunduğu törene, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Meclis Başkanı İsmail Kahraman, Enerji Bakanı Berat Albayrak ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile sevenleri de katıldı.

Kabir ziyaretinde cumhurbaşkanlığı çelenginin bırakılması ardından Kuran-ı Kerim okundu.

"Başkanlık rahmetli eşimin

çok istediği bir şeydi"

Tören öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Semra Özal, başkanlık sorusuna "Bu rahmetli eşimin çok istediği bir şeydi, onun ömrü vefa etmedi" yanıtını verdi.